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Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen za najprijatniji grad za život na svetu u godišnjem istraživanju Ekonomist intelidžens junita (Economist Intelligence Unit - EIU).

Danska prestonica ponovo je nadmašila Beč, koji je godinama dominirao listom, i potvrdila svoj status grada sa izvanrednim kvalitetom života.

Foto: Kurir/R.N.



U istraživanju objavljenom juče, EIU je rangirao 173 grada širom sveta prema nizu faktora, uključujući stabilnost, zdravstvo, kulturu, životnu sredinu, obrazovanje i infrastrukturu, piše CNN.

10 najboljih gradova za život prema istraživanju EIU-a:

Kopenhagen, Danska

Beč, Austrija

Melburn, Australija

Sidnej, Australija

Cirih, Švajcarska

Ženeva, Švajcarska

Osaka, Japan

Adelejd, Australija

Vankuver, Kanada

Tokio, Japan



Uspeh Kopenhagena, prema EIU-u, leži u „dobitnoj kombinaciji izvrsnih ocena za stabilnost i infrastrukturu, sjajne kulture i životne sredine, kao i visokog kvaliteta javnih usluga”. Grad je dobio savršene ocene u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i obrazovanja. Na drugom mestu ponovo se našao Beč, dok je australijski Melburn napredovao na treće mesto. Njegov sunarodnik Sidnej takođe je zabeležio skok, zauzevši četvrto mesto. Među prvih deset su i dva švajcarska grada, Cirih na petom i Ženeva na šestom mestu, iako je Cirih pao za tri mesta u odnosu na prethodnu godinu.

Japan ima dva predstavnika, Osaku na sedmom i Tokio na desetom mestu. Kanadski Vankuver, na devetom mestu, jedini je grad iz Severne Amerike u top 10. Globalni pomaci i regionalni uticaji

Metro u Osaki Foto: Profimedia

Izvan samog vrha, lista otkriva značajne regionalne trendove. U Sjedinjenim Državama, Njujork je skočio na 66. mesto zahvaljujući smanjenju stope kriminala. Ipak, najbolje rangirani američki grad i dalje je Honolulu na 25. mestu.

Posledice rata sa Iranom odrazile su se na stabilnost u regiji Zaliva, što je dovelo do pada na listi za gradove poput Maskata u Omanu i Kuvajt Sitija. Sa druge strane, gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu su se oporavili, a Mančester (52. mesto) ponovo je pretekao London (54. mesto) kao najbolji britanski grad za život.

Uspon Azije i nepromenjeno dno

Iako je Zapadna Evropa i dalje najprijatnija regija, Azija beleži najveći napredak, prvenstveno zbog poboljšanja u zdravstvu. „Poboljšali smo ocene zdravstvene zaštite za kineske gradove, što odražava nacionalna poboljšanja u sistemima finansiranja i ulaganja”, stoji u izveštaju EIU-a.

Damask Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Na dnu liste nije bilo promena - sirijski Damask i dalje je ocenjen kao najmanje prijatan grad za život na svetu. Zbog ratnih sukoba, nisko su rangirani i iranski Teheran (164.) i ukrajinski Kijev (166.).

„Prosečna globalna ocena prijatnosti života ostala je ista kao i prošle godine jer su se pad stabilnosti na Bliskom istoku i poboljšanja u zdravstvu u Aziji međusobno poništili”, izjavila je Ana Nikols (Ana Nicholls), direktorka u EIU-u.

„Rast ocena u Aziji znači da se sada devet azijskih gradova nalazi među prvih 20, uz sedam evropskih.”

(Kurir.rs/Index)