Ovaj grad je ponovo proglašen kao najbolji za život u 2026: Evo koje mesto se nalazi na dnu lestvice, očekivano?
Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen za najprijatniji grad za život na svetu u godišnjem istraživanju Ekonomist intelidžens junita (Economist Intelligence Unit - EIU).
Danska prestonica ponovo je nadmašila Beč, koji je godinama dominirao listom, i potvrdila svoj status grada sa izvanrednim kvalitetom života.
U istraživanju objavljenom juče, EIU je rangirao 173 grada širom sveta prema nizu faktora, uključujući stabilnost, zdravstvo, kulturu, životnu sredinu, obrazovanje i infrastrukturu, piše CNN.
10 najboljih gradova za život prema istraživanju EIU-a:
Kopenhagen, Danska
Beč, Austrija
Melburn, Australija
Sidnej, Australija
Cirih, Švajcarska
Ženeva, Švajcarska
Osaka, Japan
Adelejd, Australija
Vankuver, Kanada
Tokio, Japan
Uspeh Kopenhagena, prema EIU-u, leži u „dobitnoj kombinaciji izvrsnih ocena za stabilnost i infrastrukturu, sjajne kulture i životne sredine, kao i visokog kvaliteta javnih usluga”. Grad je dobio savršene ocene u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i obrazovanja. Na drugom mestu ponovo se našao Beč, dok je australijski Melburn napredovao na treće mesto. Njegov sunarodnik Sidnej takođe je zabeležio skok, zauzevši četvrto mesto. Među prvih deset su i dva švajcarska grada, Cirih na petom i Ženeva na šestom mestu, iako je Cirih pao za tri mesta u odnosu na prethodnu godinu.
Japan ima dva predstavnika, Osaku na sedmom i Tokio na desetom mestu. Kanadski Vankuver, na devetom mestu, jedini je grad iz Severne Amerike u top 10. Globalni pomaci i regionalni uticaji
Izvan samog vrha, lista otkriva značajne regionalne trendove. U Sjedinjenim Državama, Njujork je skočio na 66. mesto zahvaljujući smanjenju stope kriminala. Ipak, najbolje rangirani američki grad i dalje je Honolulu na 25. mestu.
Posledice rata sa Iranom odrazile su se na stabilnost u regiji Zaliva, što je dovelo do pada na listi za gradove poput Maskata u Omanu i Kuvajt Sitija. Sa druge strane, gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu su se oporavili, a Mančester (52. mesto) ponovo je pretekao London (54. mesto) kao najbolji britanski grad za život.
Uspon Azije i nepromenjeno dno
Iako je Zapadna Evropa i dalje najprijatnija regija, Azija beleži najveći napredak, prvenstveno zbog poboljšanja u zdravstvu. „Poboljšali smo ocene zdravstvene zaštite za kineske gradove, što odražava nacionalna poboljšanja u sistemima finansiranja i ulaganja”, stoji u izveštaju EIU-a.
Na dnu liste nije bilo promena - sirijski Damask i dalje je ocenjen kao najmanje prijatan grad za život na svetu. Zbog ratnih sukoba, nisko su rangirani i iranski Teheran (164.) i ukrajinski Kijev (166.).
„Prosečna globalna ocena prijatnosti života ostala je ista kao i prošle godine jer su se pad stabilnosti na Bliskom istoku i poboljšanja u zdravstvu u Aziji međusobno poništili”, izjavila je Ana Nikols (Ana Nicholls), direktorka u EIU-u.
„Rast ocena u Aziji znači da se sada devet azijskih gradova nalazi među prvih 20, uz sedam evropskih.”
(Kurir.rs/Index)