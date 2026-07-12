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Ket Mejn iz Ujedinjenog Kraljevstva je punih 20 godina igrala iste brojeve na lotu:8, 10, 26, 30, 35 i 42. Početkom juna odnela je listić na proveru u prodavnicu Londis u Južnom Velsu, gde su joj rekli da nije dobitan i bacili u smeće.

Dok je Ket shvatila da su njeni brojevi zapravo bili dobitni i da je osvojila 14 miliona evra, kante za smeće već su bile ispražnjene, piše The Sun.

Majka dvoje dece sada će morati da čeka barem pet meseci da dobije novac. Prvo je u toku istraga koja traje 30 dana, kako bi se utvrdilo pripada li džekpot zapravo njoj. Ako bude odlučeno u njenu korist, isplatu će dočekati tek u decembru, zbog pravila o izgubljenim listićima.

- Mučno mi je dok čekamo odluku. To mora da bude moje, nema druge opcije - rekla je Ket o dobitnim brojevima, objašnjavajući kako se baziraju na rođendanima nje i njenog supruga Markusa, dobu u kom su ona i Markus bili kad su počeli da igraju loto i dva nasumična broja da ih bude ukupno šest.

Prodavnica Londis nema nadzorne kamere jer je u postupku renovacije, ali se za istragu koriste nadzorne kamere obližnjeg frizerskog salona.

- Možda je uređaj imao problema, sada sprovode istragu. Bilo bi neverovatno da je osvojila - rekao je vlasnik prodavnice Karan Kumar.

Igranje lutrije u prodavnici nije moguće dok traje istraga i uređaj je isključen, prenosi The Sun.

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