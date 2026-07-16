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Kuća na Siciliji za samo jedan evro zvuči kao ponuda koju je teško odbiti. Ipak, iza simbolične cene kriju se licitacije, administrativni troškovi, strogi rokovi i rekonstrukcije koje mogu da koštaju desetine, pa čak i stotine hiljada evra.

Jutjuber Ben Moris odlučio je da na licu mesta proveri kako funkcioniše poznati italijanski program i da li stranac zaista može da postane vlasnik kuće za cenu jedne kafe. Posetio je Sambuku di Sičilija i Musomeli, dva sicilijanska gradića koja su privukla veliki broj zainteresovanih kupaca iz inostranstva.

Foto: youtube/ Ben Morris

Početna cena

Sambuka di Sičilija organizovala je nekoliko krugova prodaje napuštenih nekretnina, sa početnim cenama od jednog, dva i tri evra. Međutim, to nije fiksna prodajna cena, već iznos od kojeg počinje nadmetanje.

„Do sada smo imali tri projekta kuće za jedan, dva i tri evra“, objasnila je lokalna agentkinja za nekretnine.

Kupci mogu da dostave ponudu u iznosu početne cene, ali kuću dobija osoba koja ponudi najviše novca.

Foto: youtube/ Ben Morris

„Pravila su uglavnom ista. Možete da ponudite jedan, dva ili tri evra, ali treba da znate da će kuću dobiti onaj ko da najveću ponudu“, navela je ona.

U prethodnim krugovima prodaje pojedine nekretnine u Sambuki dostizale su iznose od nekoliko hiljada evra. Kupci su, uz ponuđenu cenu, morali da računaju na depozit, troškove prenosa vlasništva i obavezu da radove završe u određenom roku.

„Kuće se formalno prodaju za jedan evro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5.000 evra“, zaključio je Ben.

Potpuna obnova

Nakon Sambuke, Moris je otišao u Musomeli, gde mu je žena po imenu Natali pokazala nekoliko kuća ponuđenih po simboličnoj ceni.

Pogledajte u galeriji unutrašnjost kuće:

1/5 Vidi galeriju Stare kuće u Sambuki di Sičilija, italijanskom gradu poznatom po programu prodaje nekretnina za nekoliko evra Foto: youtube/ Ben Morris

Već nakon ulaska u jednu od njih postalo je jasno zbog čega je tako jeftina. Nekretnina je bila u veoma lošem stanju i zahtevala je potpunu rekonstrukciju. Zbog nestabilnog poda savetovano mu je da se kreće uz ivice prostorija.

„U njih morate da uložite mnogo novca kako biste ih učinili useljivim. Osim toga, imate obavezu da održavate objekat kako se ne bi srušio i ugrozio komšije“, objasnio je jutjuber.

Programi se razlikuju od opštine do opštine, ali kupci najčešće moraju da angažuju arhitektu ili inženjera, izrade plan obnove, pribave dozvole i započnu radove u propisanom roku. U Musomeliju se, prema objavljenim smernicama, traže i garancija od 5.000 evra i poštovanje rokova za projekat i početak rekonstrukcije.

Skriveni troškovi

Simbolična cena ne obuhvata notara, poreze, potvrde, tehničku dokumentaciju, priključke, građevinske dozvole niti same radove.

Foto: youtube/ Ben Morris

Zbog toga kuća kupljena za jedan evro na kraju ne mora biti jeftinija od nekretnine koja je od početka oglašena po tržišnoj ceni. Posebno su skupi objekti kojima nedostaju krov, stabilni zidovi, električne instalacije, vodovod i kanalizacija.

Koliko troškovi mogu da narastu pokazuje slučaj Amerikanke Meredit Tabon. Ona je 2019. godine za napuštenu kuću u Sambuki ponudila 5.555 evra, a zatim je kupila i susedni objekat za 22.000 evra.

Planirala je znatno skromniju obnovu, ali je projekat prerastao u spajanje dve kuće u luksuznu nekretninu od oko 250 kvadratnih metara. Samo radovi koštali su približno 425.000 evra, odnosno tadašnjih 446.000 dolara, dok je ukupan iznos koji je uložila bio još veći.

Foto: youtube/ Ben Morris

Zašto Italija prodaje kuće

Cilj programa nije da se strancima poklanjaju nekretnine, već da se spasu napuštena naselja, obnove istorijske zgrade i podstakne lokalna ekonomija.

Brojni mali italijanski gradovi godinama se suočavaju sa smanjenjem broja stanovnika, odlaskom mladih i propadanjem kuća čiji vlasnici više ne žive u njima. Lokalne vlasti zato pokušavaju da privuku nove stanovnike i investitore koji će obnoviti objekte, angažovati lokalne majstore i početi da plaćaju poreze i komunalne troškove.

„Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš cilj je da unapredimo stambeni fond i sačuvamo kulturni identitet obnavljanjem napuštenih mesta i zgrada koje predstavljaju deo naše istorije“, navodi se na platformi posvećenoj programu kuća od jednog evra.

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