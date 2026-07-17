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Vaš pas ima isti ritual kad treba da izađe napolje, kad ga "pritera" nužda: on grebe po vratima, žuri da što pre stigne napolje i odjednom zastaje i počinje da se vrti i pravi krugove, kao da mu pre sekunde ništa nije bilo hitno.

Da li psi samo vole da izvode rituale pre nego što bilo šta urade ili za takvo ponašanje postoji neki logičniji razlog?

Jedno od najčešćih objašnjenja je da se psi vrte ukrug pre nužde kako bi proverili okolinu i uverili se da je ,,bezbedna“, s obzirom na to da, dok obavljaju nuždu, nisu spremni na brzu reakciju u slučaju pretnje. Psi verovatno šapama opipavaju tlo kako bi se uverili da nema ničeg što možda nisu odmah videli, dok se osvrću i obraćaju pažnju na zvukove i mirise u okolini, prenosi Telegraf.

Foto: Igor Normann / Alamy / Profimedia

Takođe je poznato da su psi teritorijalni i vole da ostavljaju svoje tragove na mestima gde su bili. Tako oni utabavanjem tla šapama ostavljaju svoj miris, a u istu svrhu koriste i svoj izmet. Gotovo uvek pred vršenje nužde, oni se vrte, njuškaju mesto za koje se odlučuju, verovatno kako bi saznali da li tu i drugi psi vrše nuždu.

Ako pas tokom šetnje uporno kruži i njuška, ali svaki put samo ode odatle, to znači da pokušava da nađe adekvatno mesto na kome nema buke, prisustva ili mirisa drugih pasa, ali može i da znači da je samo radoznao.

Možda ste primetili da ne kruži svaki pas na isti način. Zanimljivo je da neki naprave samo jedan krug, dok drugi mogu simulirati ringišpil dok ne pronađu ,,savršenu“ poziciju. Na to utiču temperament psa, njegova opuštenost, okruženje i navike koje je razvio tokom života. Pas koji se nalazi na nepoznatom mestu često će duže tražiti odgovarajuću lokaciju nego kada je u svom okruženju.

(Kurir.rs/ apetit.trs)

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