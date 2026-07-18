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Vlasnicima pasa često nije lako da procene kada je zdravstveni problem ozbiljan i zahteva hitnu pomoć veterinara. Pošto ljubimci ne mogu da kažu šta ih muči, važno je obratiti pažnju na promene u njihovom ponašanju i izgledu.

Veterinari iz jedne ordinacije upozorili su da postoje dva simptoma zbog kojih psa treba odmah odvesti na pregled, jer u jednom slučaju život može biti ugrožen ako se ne reaguje na vreme.

Drhtanje bez očiglednog razloga može biti ozbiljan znak

Prema rečima veterinara, pas koji iznenada počne da drhti bez vidljivog razloga može imati ozbiljan zdravstveni problem. Drhtanje može biti znak napada ili drugog hitnog stanja, zbog čega je najbolje odmah potražiti stručnu pomoć.

Foto: Paulette Griswold / Alamy / Profimedia

Nadut stomak je hitan slučaj

Veterinari posebno upozoravaju na iznenadno nadimanje stomaka. Ovo može biti znak opasnog stanja poznatog kao proširenje i uvrtanje želuca, koje zahteva hitnu operaciju.

Kod ovog poremećaja želudac se puni gasovima, naglo uvećava i uvija, čime se prekida dotok krvi. Bez brzog hirurškog zahvata pas može uginuti.

Foto: Pierluigi Siclari / Alamy / Profimedia

Koji psi su najugroženiji

Najčešći simptomi ovog stanja su nagoni na povraćanje bez izbacivanja sadržaja, nemir i nadut stomak, koji u početku ne mora biti lako uočljiv.

Ovaj poremećaj može da se javi kod svakog psa, ali je znatno češći kod velikih rasa sa dubokim grudnim košem, kao što su nemački ovčar, nemačka doga, bernardinac i doberman.

Rizik je veći i kod pasa koji u porodici već imaju slučajeve ovog oboljenja, a najčešće pogađa sredovečne i starije pse. Veterinari ističu da je kod ovih simptoma najvažnije ne čekati, već ljubimca što pre odvesti na pregled.

(Kurir/ Blic/ express)

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