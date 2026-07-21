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Američki travel vloger Kristijan Grosi već neko vreme putuje Balkanom, ali ga Srbija, kako priznaje, iznova iznenađuje. Posle ljudi, cena i domaće hrane, pažnju mu je privukao prizor iz teretane koji ranije nije video ni u jednoj zemlji – terasa namenjena pušačima.

Grosi je svoje utiske podelio na TikToku, gde je objasnio da je tokom obilaska nekoliko teretana primetio neobičnu naviku pojedinih vežbača. Neki od njih između dve serije izlaze na terasu, zapale cigaretu, a zatim se vraćaju treningu kao da se ništa nije dogodilo.

„Srbijo, volim te, ali ne zbog razloga koje očekujete. Mislim da je najsmešnija balkanska stvar terasa za pušače u teretani“, rekao je Amerikanac.

Pauza za cigaretu između vežbi

Kristijanu je posebno zanimljiv bio kontrast između intenzivnog vežbanja i pušenja. Kako je ispričao, video je ljude koji završe seriju vežbi, naprave kratku pauzu za cigaretu, a zatim nastave trening.

„Neverovatno mi je da možeš da istrčiš šest kilometara i da umesto pauze za vodu napraviš pauzu za cigaretu“, našalio se vloger.

Grosi je primetio da se na Balkanu cigarete često povezuju sa gotovo svakom dnevnom aktivnošću – od ispijanja kafe i ručka do, kako je sada otkrio, odlaska u teretanu.

Iako je njegov video snimljen u šaljivom tonu, vloger je naglasio da su upravo ovakvi kontrasti jedan od razloga zbog kojih su mu Srbija i Balkan toliko zanimljivi.

„To je samo još jedan razlog zbog kojeg volim Srbe i Balkance. Vi ste zaista posebna grupa ljudi“, poručio je.

Nije znao šta jede, ali je tražio još

Terasa za pušače nije jedina stvar o kojoj je Amerikanac govorio tokom boravka u Srbiji. Posebno ga je oduševila domaća kuhinja, a jedno jelo proglasio je najboljim obrokom koji je ikada probao, iako u tom trenutku nije znao ni njegov naziv.

Konobar mu je preporučio pljeskavicu sa kajmakom i mladim krompirićima. Grosi je pokušao da objasni pratiocima šta se nalazi na tanjiru, pa je rekao da meso podseća na ćevape, dok je kajmak opisao kao neku vrstu „putera od sira“.

„Ovo je najbolji obrok koji sam ikada jeo, a čak ne znam ni šta mi je na tanjiru“, rekao je kroz smeh.

Ukus srpske i balkanske hrane pokušao je da dočara neobičnim poređenjem. Prema njegovim rečima, meso je imalo ukus najkvalitetnije organske hrane koju je probao.

„Zamislite najskuplje i najkvalitetnije organsko meso. Kao da su pronašli kravu koja je čitav život slobodno živela u prirodi, a zatim je obrok pripremila baka od 88 godina u svojoj kuhinji“, opisao je vloger.

Zbog hrane bi ostao u Srbiji, ali ima jedan problem

Oduševljenje domaćim jelima bilo je toliko da je Kristijan počeo da razmišlja kako bi izgledalo da neko vreme živi u Srbiji. Ipak, odmah je pronašao jednu prepreku.

„Kada bih ostao ovde duže, toliko bih se ugojio da mi nije jasno kako ljudi u Srbiji nisu svi debeli“, našalio se.

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