da li ste znali?

da li ste znali?

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Paradajz i krastavac predstavljaju apsolutnu osnovu svake naše omiljene letnje salate, ali njihovo mešanje je zapravo velika greška za vaš organizam. Iako mnogi od nas misle da je ovo ubedljivo najzdravija salata koju možemo da pojedemo uz ručak, ova kombinacija stvara pravu pometnju u telu. Ako vam se posle jela stomak redovno naduva kao balon, niste krivi vi, već je kriva sama hemija na vašem tanjiru.

Glavni problem nastaje zbog toga što se krastavac u našem telu vari za samo 20 minuta, dok paradajz zahteva mnogo više vremena zbog svoje prirodne kiseline. Kada ih pomešate u istoj činiji, krastavac ostaje praktično zarobljen i počinje da fermentira u vašem želucu.

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Rezultat ovog procesa je izuzetno neprijatna nadutost, ali to nažalost nije ono najgore što se dešava u vašem stomaku. Naime, krastavac sadrži specifičan enzim po imenu askorbinaza koji bukvalno uništava vitamin C iz paradajza još dok ih žvaćete. Praktično gledano, vaš organizam zbog mešanja ova 2 povrća ostaje bez onih najvrednijih i najvažnijih sastojaka iz naše omiljene srpske salate.

Šta kaže ajurveda o ovoj kombinaciji

U tradicionalnoj indijskoj medicini, paradajz i krastavac spadaju u takozvane nekompatibilne namirnice. Razlog je vrlo jednostavan, jer je jedno povrće po svojoj prirodi hladno, dok je drugo kiselo i blago zagrevajuće.

Njihovo spajanje u telu stvara takozvanu amu, odnosno stvara se opasan toksični talog u vašem digestivnom traktu. Iako moderna zapadna medicina ne koristi baš ove termine, simptomi koje svakodnevno opisuju pacijenti potpuno se poklapaju.

Foto: Zoonar/Uschi Jacobs, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Prema jednom velikom istraživanju o uticaju kiselih namirnica na samo varenje koje je objavljeno u prestižnom časopisu World Journal of Gastroenterology, kombinovanje namirnica potpuno različite pH vrednosti može značajno usporiti pražnjenje želuca kod osoba sa veoma osetljivom sluzokožom.

Ovo nipošto ne znači da je ova salata na bilo koji način otrovna, ali njeno konzumiranje može izazvati ozbiljno nadimanje, podrigivanje i blagu mučninu kod osetljivih osoba. Osobama sa refluksom, gastritisom ili sindromom iritabilnog creva nadimanje se javlja već posle 30 minuta, a trudnice takođe vrlo često prijavljuju potpuno iste tegobe.

Kako spasiti omiljenu kombinaciju

Ipak, ne morate zauvek da se odreknete svog omiljenog letnjeg priloga uz jelo, jer postoji nekoliko sjajnih trikova koji menjaju pravila igre i čine da krastavac i paradajz budu neuporedivo podnošljiviji zajedno.

Stručnjaci toplo savetuju da krastavac jedete 20 minuta pre glavnog obroka kao ukusno predjelo, a da paradajz uvek servirate odvojeno uz sir ili kvalitetno maslinovo ulje koje efikasno usporava kiselost.

Foto: Profimedia

Ako i pored svega toga ipak pravite mešanu salatu, obavezno joj dodajte malo crnog luka i origana koji značajno pomažu vašem varenju. Još jedan odličan trik je da posolite krastavac malo ranije i pustite ga da pusti svoju vodu, jer se time drastično smanjuje količina onih spornih enzima koji prave haos.

Takođe, izbegavajte ovu kombinaciju kasno uveče, jer noću naš metabolizam radi mnogo sporije.

Ukoliko želite da probate nešto sasvim drugačije i bezbednije, uvek možete napraviti odličan obrok od paradajza, mocarele i bosiljka koji sigurno neće zadavati muke vašem telu.

Sa druge strane, krastavac se neverovatno dobro slaže uz jogurt, mentu i beli luk, pa uvek možete napraviti osvežavajući caciki i maksimalno uživati u osveženju.

(Kurir.rs/ Žena)

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