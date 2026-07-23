Slušaj vest

Neki ljudi ne mogu da odole ljutim ukusima, drugi biraju samo proverene klasike, a treći uvek traže nešto novo i drugačije. Način na koji biramo hranu često govori nešto o našim navikama, karakteru i malim životnim uživanjima. Prema zabavnom gastro horoskopu, svaki horoskopski znak ima jelo koje najbolje opisuje njegovu energiju, od raskošnih deserta do egzotičnih ukusa.

Naravno, horoskop ne odlučuje šta će se naći na vašem tanjiru, ali ako biste svoj karakter trebalo da opišete jednim jelom, možda bi to bilo upravo ovo.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovan voli sve što je odvažno, brzo i puno ukusa. Baš poput njega, ljuti takos nije za one koji vole dosadu. Kombinacija začina, različitih tekstura i malo izazova savršeno opisuje njegovu energičnu i pustolovnu prirodu.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bik zna da ceni dobre stvari u životu, a hrana mu je jedno od najvećih uživanja. Kremasti kolači, čokolada ili raskošni deserti najbolje odgovaraju njegovoj ljubavi prema kvalitetu i malim luksuzima. Nije mu važno samo da je nešto ukusno, nego i da u tome može istinski da uživa.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci ne vole rutinu, pa ni na tanjiru ne traže uvek isto. Suši plata sa različitim kombinacijama ukusa savršeno opisuje njihovu radoznalost i želju za isprobavanjem novih stvari. Kod njih je raznolikost uvek dobrodošla.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Za Raka hrana često ima emotivnu vrednost. Najviše ga privlače jela koja podsećaju na dom, porodicu i detinjstvo. Domaća supa, bakini recepti ili omiljeno porodično jelo za njega nisu samo obrok, već uspomena.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Lav voli da stvari budu posebne, pa tako i njegova hrana mora imati dozu spektakla. Velika večera, lepo posluženo jelo i nešto što ostavlja utisak savršeno odgovaraju njegovoj samouverenoj prirodi. Za njega obrok nije samo jelo, nego i iskustvo.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Devica voli red, ravnotežu i kvalitet, a to se vidi i u njenom izboru hrane. Sveža salata sa pomno odabranim sastojcima opisuje njenu potrebu da sve bude promišljeno i dobro organizovano. Jednostavno, ali nikad slučajno.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Vaga voli lepo, ugodno i skladno okruženje. Njen idealan obrok je elegantni branč sa dobro pripremljenom kafom, lepo posluženim jelom i desertom koji izgleda gotovo kao umetničko delo. Važan joj je ceo doživljaj, a ne samo ukus.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpija nije znak koji bira nešto obično. Privlače je jaki ukusi i hrana koja ostavlja utisak. Tamna čokolada i jaka kafa odgovaraju njenoj misterioznoj i intenzivnoj energiji, baš kao i njen karakter.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelac je istraživač koji voli da otkriva nova mesta, ljude i ukuse. Najbolje ga opisuje hrana sa ulica različitih svetskih gradova, od azijskih specijaliteta do južnoameričkih zalogaja. Za njega je svaki novi ukus mala avantura.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Jarac ceni ono što je provereno i kvalitetno. Tradicionalna jela, porodični recepti i hrana koja se priprema sa pažnjom najbolje odgovaraju njegovoj ozbiljnoj i pouzdanoj prirodi. Ne traži trendove, već ono što vredi.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolija voli da bude drugačija, pa je privlače i neobične kombinacije ukusa. Moderna kuhinja, kreativna jela i nešto što još nije isprobano savršeno odgovaraju njenoj originalnoj prirodi.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Ribe su romantične i emotivne, a hrana im često mora imati i određenu atmosferu. Tanjur omiljene testenine, mirna večer i čaša vina savršeno opisuju njihov osećaj za uživanje i male životne trenutke.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija