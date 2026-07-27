da li ste znali

da li ste znali

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Srbija privlači sve više gostiju iz sveta, a rezultati ostvareni od početka godine pokazuju da bi 2026. mogla da bude rekordna za domaći turizam. Osim Beograda, planina i banja, sve veću pažnju dobijaju Podunavlje, Pešter, Novi Pazar i seoska domaćinstva.

Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da najnoviji podaci Svetske turističke organizacije svrstavaju Srbiju među deset destinacija koje beleže najveći rast dolazaka stranih gostiju.

Foto: frantic00/Shutterstock

Više od 1,7 miliona turista

Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbiju je od januara do kraja maja posetilo 1.715.126 turista, što je za 7,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Broj domaćih gostiju povećan je za 9,1 odsto, dok je dolazak stranih turista porastao za 6,6 procenata. U prvih pet meseci ostvareno je više od 4,8 miliona noćenja.

Memić je u razgovoru za Radio Beograd izneo nešto drugačiju procenu rasta, ali je poručio da očekuje najbolji rezultat do sada.

Foto: FRANCIS KOHN / AFP / Profimedia

– U prvih pet meseci ostvarili smo rast od između 6,8 i 6,9 odsto, kako kada je reč o domaćim, tako i o stranim turistima. Verujem da ćemo do kraja godine ostvariti istorijski rekord po broju poseta – rekao je ministar za Radio Beograd.

Odakle dolaze stranci?

Najveći broj stranih gostiju stiže iz Turske i Rusije. Sve više turista dolazi i iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, dok je među posetiocima iz Kine zabeležen manji pad.

Podaci za maj pokazuju da su Beograd, Novi Sad i Niš bili najposećenije gradske destinacije. Među banjama su se izdvojile Vrnjačka Banja, Sokobanja i Vrdnik, dok su na planinama najviše noćenja ostvarili Zlatibor, Kopaonik i Tara.

Sve popularnija sela

Poseban rast beleži seoski turizam. Broj registrovanih domaćinstava koja primaju goste gotovo je utrostručen za samo nekoliko godina.

Foto: RINA

– Pre tri godine imali smo oko 700 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a danas ih je već oko 1.900. Naš cilj je da promovišemo srpska sela i produžimo turističku sezonu – naveo je Memić.

Ministarstvo priprema i digitalnu platformu i mobilnu aplikaciju putem kojih će turisti moći da pronađu smeštaj, angažuju lokalne vodiče i upoznaju ponudu različitih krajeva Srbije.

Kao mesta koja bi ove sezone trebalo posetiti, Memić je izdvojio Golubac i čitav podunavski kraj, ali i Pešter i Novi Pazar.

Video: Seoski turizam