Srbija među 10 turističkih destinacija koje najbrže rastu: Stranci posebno žele da vide ova mesta
Srbija privlači sve više gostiju iz sveta, a rezultati ostvareni od početka godine pokazuju da bi 2026. mogla da bude rekordna za domaći turizam. Osim Beograda, planina i banja, sve veću pažnju dobijaju Podunavlje, Pešter, Novi Pazar i seoska domaćinstva.
Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da najnoviji podaci Svetske turističke organizacije svrstavaju Srbiju među deset destinacija koje beleže najveći rast dolazaka stranih gostiju.
Više od 1,7 miliona turista
Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbiju je od januara do kraja maja posetilo 1.715.126 turista, što je za 7,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.
Broj domaćih gostiju povećan je za 9,1 odsto, dok je dolazak stranih turista porastao za 6,6 procenata. U prvih pet meseci ostvareno je više od 4,8 miliona noćenja.
Memić je u razgovoru za Radio Beograd izneo nešto drugačiju procenu rasta, ali je poručio da očekuje najbolji rezultat do sada.
– U prvih pet meseci ostvarili smo rast od između 6,8 i 6,9 odsto, kako kada je reč o domaćim, tako i o stranim turistima. Verujem da ćemo do kraja godine ostvariti istorijski rekord po broju poseta – rekao je ministar za Radio Beograd.
Odakle dolaze stranci?
Najveći broj stranih gostiju stiže iz Turske i Rusije. Sve više turista dolazi i iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, dok je među posetiocima iz Kine zabeležen manji pad.
Podaci za maj pokazuju da su Beograd, Novi Sad i Niš bili najposećenije gradske destinacije. Među banjama su se izdvojile Vrnjačka Banja, Sokobanja i Vrdnik, dok su na planinama najviše noćenja ostvarili Zlatibor, Kopaonik i Tara.
Sve popularnija sela
Poseban rast beleži seoski turizam. Broj registrovanih domaćinstava koja primaju goste gotovo je utrostručen za samo nekoliko godina.
– Pre tri godine imali smo oko 700 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a danas ih je već oko 1.900. Naš cilj je da promovišemo srpska sela i produžimo turističku sezonu – naveo je Memić.
Ministarstvo priprema i digitalnu platformu i mobilnu aplikaciju putem kojih će turisti moći da pronađu smeštaj, angažuju lokalne vodiče i upoznaju ponudu različitih krajeva Srbije.
Kao mesta koja bi ove sezone trebalo posetiti, Memić je izdvojio Golubac i čitav podunavski kraj, ali i Pešter i Novi Pazar.
Video: Seoski turizam