da li biste probali

da li biste probali

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Hrvatski putopisac i travel influenser Nikola Brzak, kojeg na Instagramu pod imenom „Brzi putopis“ prati skoro 32.000 ljudi, tokom putovanja po Južnoj Koreji odlučio je da proveri jedan od najpoznatijih restorana u Seulu.

Reč je o restoranu Myeongdong Kyoja, koji se redovno nalazi na listama mesta koja bi ljubitelji korejske hrane trebalo da posete. Iako je uvršten u Mišelinov vodič i svakodnevno privlači veliki broj gostiju, cene u njemu daleko su od onoga što bi mnogi očekivali od tako poznate gastronomske adrese.

Nikola je za obilnu porciju hrane izdvojio oko šest evra, što ga je posebno iznenadilo s obzirom na reputaciju restorana.

Foto: instagram/brziputopis

Restoran postoji gotovo 60 godina

Myeongdong Kyoja nalazi se u prometnoj trgovačkoj četvrti Myeongdong, u samom srcu Seula. Otvoren je još 1966. godine, a već decenijama je poznat po jednostavnom jelovniku, velikim porcijama i izuzetno brzoj usluzi.

Iako se na društvenim mrežama često pogrešno predstavlja kao restoran sa Mišelinovom zvezdicom, on zapravo ima oznaku Bib Gourmand. I to 10 komada, kako je otkrio Nikola. Mišelin je na taj način izdvojio restorane koji nude kvalitetnu hranu po pristupačnim cenama.

Upravo zbog kombinacije poznatog imena, velikih porcija i povoljnih cena, ispred restorana se gotovo svakodnevno stvaraju redovi.

Na jelovniku samo četiri jela

Ponuda ovog restorana veoma je jednostavna. Gosti mogu da biraju između svega četiri jela, a najpoznatiji je kalguksu – supa sa ručno sečenim pšeničnim rezancima.

Na meniju se nalaze i mandu, tradicionalne korejske knedle punjene mesom i povrćem, ljuti hladni rezanci bibim guksu, kao i sezonski kongguksu, odnosno rezanci u hladnoj supi od soje.

Hrana se priprema u restoranu, uključujući i njihov prepoznatljivi kimči sa velikom količinom belog luka.

Kratak jelovnik omogućava osoblju da brzo priprema porudžbine, pa hrana često stigne za sto gotovo istog trenutka kada gosti sednu.

Hrana stigla pre nego što su se smestili

Nikola je restoran posetio sa saputnikom Hrvojem u utorak oko 18 časova. Iako su ispred ulaza zatekli red, čekanje nije dugo trajalo.

„Mi smo stigli u utorak oko 18 sati i čekali oko 10-15 minuta u redu, iako se ovde često stvaraju puno duže kolone. Pre nego što vas smeste za sto, morate odmah odabrati jelo sa menija i platiti, a hrana stiže neverovatno brzo. Doslovno pre nego što stignete i da se smestite. Voda je besplatna i sami možete da sipate koliko želite iz bokala koji se nalaze u frižideru“, opisao je Nikola za Večernji list.

Porcija košta oko šest evra

Cena je jedan od najvećih aduta restorana. Porcija čuvenih rezanaca košta oko 12.000 južnokorejskih vona, odnosno približno šest do sedam evra.

Nikola je istakao da se za taj novac dobija ukusna i veoma zasitna porcija.

„Za oko šest evra dobije se ukusna i zasitna porcija. Supa mi je bila fina, knedle takođe, a iako su mi rezanci bili malo mekši nego što bih voleo, rado bih se ponovo vratio“, napisao je.

Restoranu je dao ocenu 7,5 od 10.

Njegov saputnik nije bio oduševljen

Za razliku od Nikole, Hrvoje nije bio impresioniran čuvenim rezancima. Posebno mu je zasmetala njihova tekstura, jer su mu delovali previše mekano i raskuvano.

"Ovo uopšte nije vredno hajpa. Doslovno su mi dali raskuvane nudle. Ocena 3 od 10", istakao je Hrvoje.

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