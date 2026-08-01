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Visoke letnje temperature i usijani asfalt predstavljaju poseban izazov za vozače i putnike koji kreću na duža putovanja. Stručnjaci upozoravaju da ekstremna vrućina u automobilima značajno ubrzava kvarenje hrane, zbog čega nepravilno spakovane namirnice mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Da bi hrana tokom višesatnog putovanja ostala sveža i bezbedna za konzumaciju, važno je pravilno pripremiti i prenosni frižider i namirnice. Prvi i najvažniji korak jeste da se u prenosni frižider stavlja isključivo prethodno dobro ohlađena hrana iz kućnog frižidera, dok sam frižider treba rashladiti ledom ili zamrznutim rashladnim ulošcima nekoliko sati pre polaska.

ručni frižider Foto: Zoonar/Micha Klootwijk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Za maksimalan efekat preporučuje se korišćenje rashladnih uložaka koji su bili zamrznuti najmanje 24 sata, kao i zamrzavanje dela pića, poput flaša vode ili sokova. Na početku puta ona će služiti kao dodatni izvor hlađenja, a kasnije će se postepeno odmrzavati i biti spremna za piće.

Organizacija prostora u prenosnom frižideru

Pun prenosni frižider mnogo bolje zadržava nisku temperaturu od polupraznog, jer u njemu ostaje manje toplog vazduha. Takođe, važno je izbegavati često otvaranje poklopca kako bi se sprečio ulazak toplog vazduha. Zbog toga je najbolje namirnice rasporediti tako da one koje ćete prve koristiti budu pri vrhu.

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Tokom putovanja prenosni frižider treba držati u hladu i dalje od direktne sunčeve svetlosti. U automobilu ga je korisno prekriti svetlim peškirom ili ćebetom radi dodatne izolacije. Preporučuje se i korišćenje leda u zatvorenim flašama ili kesama kako otopljena voda ne bi došla u kontakt sa hranom.

Foto: Micha Klootwijk / Panthermedia / Profimedia

Posebnu pažnju treba posvetiti lako kvarljivim namirnicama poput mesa, ribe i mlečnih proizvoda. Njih treba smestiti na najhladnije mesto – pri dnu frižidera i između rashladnih uložaka. Sirovu hranu obavezno odvojite u dobro zatvorene posude kako biste sprečili kontaminaciju gotovih jela.

Optimalna temperatura i dodatna oprema

Praktičnije je koristiti više manjih posuda umesto jedne velike, jer se manja pakovanja brže i lakše hlade. Takođe, prenosni frižider nikada ne treba ostavljati u ugašenom automobilu, gde temperatura može veoma brzo da pređe 60 stepeni Celzijusa i poništi efekat hlađenja.

Za bezbedno čuvanje hrane preporučuje se održavanje temperature u frižideru ispod 4 °C. Na dužim putovanjima led se po potrebi može dopuniti na benzinskim pumpama. Dobar trik za ravnomerno hlađenje jeste da zamrznute flaše vode postavite i na vrh i na dno frižidera, jer se hladan vazduh prirodno spušta nadole.

Ako put traje duže od šest do osam sati po veoma visokim temperaturama, stručnjaci savetuju korišćenje električnih prenosnih frižidera u kombinaciji sa klasičnim rashladnim ulošcima. Na taj način temperatura ostaje stabilnija, a rizik od kvarenja hrane i trovanja znatno je manji.

(Kurir.rs/ Dnevno.hr)

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