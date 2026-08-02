Slušaj vest

Svaka mlada želi da njeno venčanje prođe besprekorno, onako kako ga je zamislila. Međutim, uvek neka sitnica mora da se izjalovi. To se pokazalo i u slučaju venčanja jednog para koje je postalo viralno na internetu.

Venčanje u dvorištu kuće mladine tetke trebalo je da ima spektakularan završetak. Bruk je zamislila kako sa novopečenim suprugom prolazi kroz špalir gostiju koji drže upaljene prskalice, dok ih iza leđa obasjava cvetni svadbeni luk. Romantični izlazak, međutim, nije tekao po planu.

vatra je buknula kod oltara Foto: brookellis12l/tiktok

Nakon što su razmenili zavete, prskalice su upaljene. U trenutku dok je Blejk nežno nagnuo Bruk radi poljupca, oltar je iznenada obavio gust dim. Mlada se okrenula i ugledala prizor koji nije očekivala: prelepi cvetni luk bio je u plamenu. Umesto panike, Bruk je počela da se smeje neočekivanom preokretu. Odlučila je da ovaj događaj neće uništiti njihov dan, već će ga učiniti jedinstvenim.

Bruk je podelila duhoviti trenutak na društvenim mrežama, nazvavši ga uspomenom koju „nikada neće zaboraviti“. Na svom Fejsbuk profilu objavila je fotografije i snimak uz opis: „Samo mali uvid u to kako je prošlo naše venčanje“. U kasnijoj objavi znatiželjnim prijateljima objasnila je šta se dogodilo:

„Imali smo prskalice i bilo je veoma vetrovito. Niko nije razmišljao o tome da bi cveće moglo da se zapali; više smo brinuli zbog tkanine. Ali, stvorilo je uspomenu koju niko nikada neće zaboraviti“, napisala je.

(Kurir.rs/Informer)