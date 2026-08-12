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Kasandra Tresl i njen suprug Aleks Ninman imali su poslove u Njujorku, redovna primanja i život kakav se u Americi često smatra uspešnim. Ipak, nisu imali ono što im je postajalo sve važnije – dovoljno vremena, mirniju svakodnevicu i realnu mogućnost da kupe sopstveni dom.

Zato su 2019. godine spakovali stvari i napustili Sjedinjene Američke Države. Nekoliko godina kasnije pronašli su kuću u italijanskom regionu Abruco, platili je samo 11.500 evra i bez stambenog kredita započeli život u mestu sa oko 1.500 stanovnika.

Njihova ćerka, rođena 2020. godine, ovog septembra kreće u osnovnu školu u Italiji. Upravo je taj trenutak naveo Kasandru da se osvrne na odluku koja je u početku predstavljala pokušaj da žive drugačije, a koja je njihovoj porodici na kraju donela novi dom.

Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Napustili Njujork

Kasandra je u Njujorku radila u operativnom sektoru tehnološke kompanije, dok je Aleks bio mesar u lancu prodavnica „Whole Foods“. Iako su oboje imali poslove, kupovina nekretnine u tom gradu delovala im je gotovo nedostižno.

Za stan su plaćali oko 2.000 dolara mesečno, što se čak smatralo povoljnom kirijom za Njujork. Kasandra je, međutim, shvatila da bi veoma teško uštedeli dovoljno novca samo za učešće za kupovinu kuće.

Kada su 2019. otišli u Evropu, još nisu znali gde će se trajno nastaniti. Najpre su boravili kod njenog dede u Češkoj, gde je godinu dana kasnije rođena njihova ćerka.

Italiju nisu izabrali zbog glamura, poznatih letovališta ili romantične predstave o životu pod suncem Toskane. Tražili su mesto u kojem bi mogli da žive jednostavnije i postanu deo zajednice, umesto da se zadrže u krugu stranaca koji su došli samo na nekoliko godina.

Grad bez turista

Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Njihov novi dom nalazi se u Abrucu, oko tri sata vožnje od Rima. Ime mesta nisu javno otkrili, ali Kasandra kaže da u njemu živi približno 1.500 ljudi i da ga turisti gotovo ne posećuju.

Kada čuju da se preselila u „mali italijanski grad“, ljudi često pomisle na Sijenu ili neko drugo poznato mesto.

„Ne, Sijena nije mali grad“, našalila se Kasandra.

U njihovom mestu komšije ne znaju samo imena ljudi koji žive u susedstvu već često poznaju i istoriju njihovih porodica. Posle anonimnosti velikog američkog grada upravo im je takva bliskost najviše prijala.

Tokom leta porodice se posle večere okupljaju na gradskom trgu. Deca se igraju do kasno, dok roditelji, bake i deke sede u blizini i razgovaraju. Kasandra priznaje da bi se takav prizor u Americi možda protumačio kao nedovoljan nadzor dece, dok se u njihovom novom gradu podrazumeva da o najmlađima brine čitava zajednica.

Kuća od 11.500 evra

Kada su odlučili da kupe nekretninu, postavili su granicu – za samu kuću nisu želeli da izdvoje više od 20.000 evra.

Kasandra je istraživala i čuvene italijanske kuće koje se nude za jedan evro, ali je brzo shvatila da simbolična cena ne otkriva čitav trošak. Takve nekretnine često se prodaju uz obavezu renoviranja u tačno određenom roku, polaganje depozita i druge uslove, dok konačna suma može biti višestruko veća.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov dom:

1/7 Vidi galeriju Renovirana kuća američke porodice u italijanskom regionu Abruco Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Umesto reklamne ponude od jednog evra, tražili su kuću koja zaista ima nisku cenu i čija kupovina neće doneti skrivena iznenađenja.

Tokom 2021. godine obišli su 15 nekretnina u Abrucu i Toskani. Kasandra je za svaku pravila tabelu i beležila prednosti i mane. Abruco je na kraju pobedio jer je nudio više prostora za znatno manje novca.

U februaru 2022. kupili su dvonivovsku kuću sa dve spavaće sobe, površine nešto manje od 100 kvadratnih metara. Nekretnina ima i potkrovlje, kao i dodatnu prostoriju u podrumu.

Presudili su cena, terasa i pogled.

„Volela sam cenu i terasu“, ispričala je Kasandra.

Tri decenije prazna

Za 11.500 evra, međutim, nisu dobili kuću u koju su odmah mogli da unesu kofere. Bila je napuštena skoro 30 godina i zahtevala je temeljnu obnovu.

Morali su da srede zidove i električne instalacije, zamene vrata i prozore i potpuno preurede kuhinju i kupatilo. Terasu su proširili, u prizemlju napravili još jedno kupatilo, dok su prostor u podrumu pretvorili u apartman za goste.

Aleks je veliki deo radova obavio sam, a stručne majstore angažovali su za vodoinstalacije i druge zahtevnije poslove. U renoviranje su uložili približno 15.000 evra, pa su ih kupovina i obnova zajedno koštale oko 26.500 evra.

Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Kasandra nije želela da stara italijanska kuća posle radova izgleda hladno i potpuno novo. Nameštaj i ukrasne predmete pronalazila je na buvljacima i u prodavnicama polovne robe, birajući komade koji imaju tragove prethodnog života.

Zbog toga je njihov dom ispunjen bojama, prirodnim materijalima i starinskim detaljima.

„Sve što sam izabrala ima razlog“, objasnila je.

Koliko ih košta život

Pošto su kuću platili gotovinom, nemaju mesečnu ratu stambenog kredita. Ostali troškovi ipak postoje, ali su znatno drugačiji od onih koje su imali u Njujorku.

Internet plaćaju oko 12 evra mesečno, dok godišnji porez na nekretninu iznosi približno 61 evro. Račun za vodu im je oko 91 evro na dva meseca, a za električnu energiju izdvajaju približno 217 evra u istom periodu.

Ni život u Italiji, ipak, nije bez problema. Kasandra priznaje da administracija ume da bude spora i komplikovana, a za jednostavne poslove često je potrebno više dokumenata, odlazaka na šaltere i ponovljenih poseta.

Jednom su joj, kako tvrdi, prilikom uvođenja kućnog interneta zatražili čak i kopiju zdravstvene knjižice.

Video: Renoviranje kuće