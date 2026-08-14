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Majka dvoje dece iz Velike Britanije provela je punih mesec dana u neizvesnosti nakon što je njen dobitni listić za lutriju završio u smeću. Ket Mejn (46) tek je naknadno shvatila da je upravo ona osvojila džekpot od 12 miliona funti (oko 14 miliona evra), ali problem je bio u tome što više nije imala listić. Nakon istrage lutrijskog operatera stigla je potvrda da će joj ogroman dobitak ipak biti isplaćen.

Mejn je shvatila šta se dogodilo kada je videla da još uvek niko nije preuzeo dobitak na izvlačenju Lota održanom 6. juna. Pogledala je dobitnu kombinaciju, 10, 26, 30, 35 i 42, i odmah prepoznala brojeve koje igra već više od 20 godina.

Problem je, međutim, bio u dobitnom listiću. Odnela ga je na proveru u prodavnicu, gde joj je, prema njenim tvrdnjama, rečeno da nije osvojila ništa. Listić je potom bačen. Nakon što je Mejn prijavila slučaj, operater britanske Nacionalne lutrije Olvin (Allwyn) pokrenuo je istragu.

Foto: Profimedia

Isplaćuju milione nagrada

Više od mesec dana kasnije stigla je vest koju je toliko dugo čekala – dobitak će joj biti isplaćen.

„Mi smo jedina velika lutrija koja može da razmotri isplatu dobitniku čak i ako je izgubio svoj listić. Istraga koju sprovodimo osmišljena je kako bismo bili sigurni da zahtev podnosi pravi vlasnik listića.

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva, 180 dana nakon izvlačenja, možemo prema sopstvenom nahođenju isplatiti tog igrača. Ponosni smo što isplaćujemo milione nagrada, kao i što svake nedelje prikupljamo više od 33 miliona funti za društveno korisne projekte“, poručio je portparol lutrijskog operatera.

Mejn, koja je majka dvoje dece i blagajnica u ragbi klubu, još se nije javno oglasila nakon potvrde da će dobiti novac. Međutim, prošlog meseca govorila je o tome koliko joj je teško padala neizvesnost.

„Stalno mi je muka, najgore je to što ne znam šta će se dogoditi i moram da čekam. Videla sam da postoji nepreuzeti dobitak na lutriji, proverila brojeve i shvatila da su moji“, rekla je.

„Pa, dobili smo na lutriji“

Odmah je pozvala majku kako bi proverila da li je listić zaista uplaćen.

„Pozvala sam majku i rekla: ’Jesi li uplatila loto?’ Rekla je: ’Jesam.’ Rekla sam joj: ’Pa, dobili smo na lutriji’, a ona mi je odgovorila: ’Proverila sam i nema dobitka.’ Rekla sam: ’Ne, listić je dobitni, dobili smo’“, ispričala je Mejn.

Kada je pokušala da sazna gde je njen listić, rečeno joj je da je bačen. Prilikom provere uređaj navodno nije proizveo uobičajeno upozorenje o dobitku, a radnik prodavnice rekao joj je da se na ekranu nije pojavila informacija o osvojenoj nagradi.

Dodatni problem bio je u tome što prodavnica Londis nije imala snimak nadzorne kamere jer je u to vreme bila u procesu preuređenja.

„Uređaj je možda imao problema. Sada sprovode istragu. Bilo bi neverovatno ako je zaista dobila“, rekao je vlasnik prodavnice Karan Kumar.

Kao neka božićna priča

Nakon potvrde da će joj milionski dobitak ipak biti isplaćen, Mejn može da počne da razmišlja o tome kako će potrošiti novac. Već je ranije otkrila jednu veliku želju – volela bi da otputuje na Novi Zeland kako bi 2029. godine pratila ragbi turneju Lajonsa.

Ovo nije prvi slučaj u kojem je veliki lutrijski dobitak gotovo izgubljen zajedno sa listićem. Građevinski radnik Endru Klark 2018. godine uspeo je da preuzme 76 miliona funti, iako je svoj dobitni listić izgubio na šest nedelja.

„Gotovo da deluje kao neka čarobna božićna priča, čovek koji je zamalo izgubio 76 miliona funti“, rekao je tada Klark.

(Kurir.rs/ dnevno.hr)

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