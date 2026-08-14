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Požari na otvorenom danima ne daju predaha vatrogascima širom Srbije, a na najugroženijim područjima borba sa vatrom vodi se i sa zemlje i iz vazduha. Dok se ekipe bore da spreče širenje požara, važno je znati šta da uradite ako se vatra iznenada približi vama, vašem domu ili automobilu.

Veliki požari mogu da promene pravac i prošire se veoma brzo, naročito kada duva jak vetar. Zbog toga se situacija koja u jednom trenutku deluje bezazleno može za kratko vreme pretvoriti u ozbiljnu opasnost. Ako se nađete u blizini požara, najvažnije je da ostanete pribrani, pratite uputstva nadležnih službi i ne čekate poslednji trenutak za odlazak.

1/5 Vidi galeriju Požar je buknuo u mestu Siviri na Halkidikiju, a turisti i meštani su morali da se evakuišu. Foto: Privatna arhiva

Ako ste blizu požara, prvo sklonite sebe i ukućane

Ako se vatra približava vašem domu ili mestu na kojem se nalazite, prioritet su ljudi, a ne imovina. Ponesite samo lična dokumenta i najneophodnije stvari koje su vam pri ruci, povedite decu, starije osobe i ostale ukućane i odmah se udaljite iz ugroženog područja.

Ne gubite dragoceno vreme pokušavajući da spasavate stvari. U takvim situacijama požar može da se proširi mnogo brže nego što očekujete, a upravo pokušaji da se iz kuće iznesu stvari mogu dovesti ljude u životnu opasnost.

Ako nadležne službe izdaju nalog za evakuaciju, nemojte čekati da se plamen približi vašem objektu. Napustite područje pravcem koji su odredile službe i ne vraćajte se po stvari.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Ne pokušavajte sami da gasite veliki požar

Velika greška je približavati se vatri kako biste pokušali da pomognete u gašenju. Ako niste obučeni i nemate odgovarajuću zaštitnu opremu, ne uključujte se u gašenje požara.

Letnja odeća i obuća ne pružaju nikakvu zaštitu od ekstremne temperature, plamena i dima. Požar prepustite vatrogascima, a vi se udaljite na bezbedno mesto i pratite njihova uputstva.

Čak i vatra koja na prvi pogled deluje pod kontrolom može se iznenada proširiti zbog vetra i suvog rastinja.

Ako ste automobilom u blizini požara

Ako je požar još dovoljno udaljen, a automobil možete bezbedno da pomerite, sklonite vozilo na mesto koje nije ugroženo. Nakon toga pratite instrukcije policije, vatrogasaca i drugih nadležnih službi.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Međutim, ako se požar već razbuktao, ne pokušavajte automobilom da prolazite kroz vatru ili gust dim. Ne zaustavljajte se da biste posmatrali ili snimali požar i ne pokušavajte da pronađete sopstveni alternativni put kroz šumu ili nepoznat teren.

Ako se tokom vožnje nađete u području zahvaćenom dimom, smanjite brzinu i povećajte oprez. Ako više ne možete jasno da vidite put ispred sebe, nemojte nastavljati vožnju u pravcu požara.

Ne potcenjujte brzinu širenja vatre

Požar na otvorenom nije statičan. Visoke temperature, jak vetar i suva vegetacija mogu omogućiti da se vatra veoma brzo proširi i promeni pravac.

Poseban problem predstavljaju borove šume. Šišarke mogu biti izbačene na određenu udaljenost i preneti vatru na nova mesta, zbog čega se požar može proširiti i tamo gde se samo nekoliko minuta ranije činilo da nema neposredne opasnosti.

Zato ne pokušavajte da procenite bezbednost samo na osnovu udaljenosti od plamena. Objekat ili područje koje trenutno deluje sigurno može veoma brzo postati ugroženo.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dim je takođe ozbiljna opasnost

Opasnost ne predstavlja samo plamen. Gust dim može otežati disanje, izazvati iritaciju očiju i značajno smanjiti vidljivost.

Ako se nalazite u području zahvaćenom dimom, sklonite se u zatvoren prostor ako je to bezbedno, zatvorite prozore i vrata i pratite zvanične informacije o stanju na terenu i kvalitetu vazduha.

Ako ste u automobilu, ne pokušavajte da nastavite vožnju kroz gust dim samo zato što ne vidite plamen. Smanjena vidljivost može biti jednako opasna, naročito na putevima kojima se kreće veći broj ljudi tokom evakuacije.

Ako dobijete nalog za evakuaciju, ne čekajte

Kada nadležne službe narede evakuaciju, nema mesta čekanju. Ponesite samo ono što vam je neophodno, povedite sve ukućane i kućne ljubimce i krenite prema mestu koje su odredile nadležne službe.

Ako živite u području koje je često ugroženo požarima, korisno je unapred pripremiti dokumenta, lekove, vodu, osnovne potrepštine, punjače i druge stvari koje možete brzo poneti. Tako se u slučaju evakuacije ne gubi dragoceno vreme na traženje najvažnijih stvari.

1/9 Vidi galeriju Gašenje požara u Deliblatskoj peščari Foto: RTS Printscreen

Ne vraćajte se u evakuisano područje dok nadležne službe ne saopšte da je bezbedno. Čak i kada se čini da je požar ugašen, teren može i dalje biti opasan, a vatra može ponovo buknuti.

Ostanite smireni i brinite o najugroženijima

Koliko god situacija bila zastrašujuća, važno je ostati pribran i ne širiti paniku. Posebnu pažnju treba obratiti na decu, starije osobe i sve kojima je potrebna pomoć pri kretanju.

Ne približavajte se požaru zbog fotografisanja ili snimanja i ne ometajte vatrogasce, policiju i druge službe koje učestvuju u intervenciji. Pratite samo proverene informacije i postupajte prema njihovim uputstvima.

Ako morate da birate između spasavanja stvari i bezbednog odlaska, uvek birajte odlazak. Imovina se može nadoknaditi - izgubljeno vreme za evakuaciju ne može.

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