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U jednom trenutku, pojavilo se ime za devojčice koje nije poteklo iz crkvenih knjiga, niti iz narodnih običaja, već iz književnosti. Bilo je novo, neobično, "izmišljeno" i dugo je izazivalo nedoumice među onima koji su ga prvi put čuli. Skoro vek i po crkva ga nije priznavala u obredu krštenja. Ipak, vremenom je prestalo da bude samo poetska igra reči i postalo je jedno od najprepoznatljivijih ženskih imena sa prelepim nadimkom.

Svetlana je jedno od retkih imena sa tačno poznatim datumom nastanka. Pojavilo se zahvaljujući pesnicima i dugo je bilo tretirano kao "književna izmišljotina". Crkva ga skoro vek i po nije priznavala.

Ime Svetlana se prvi put pojavilo 1802. godine u romansi Aleksandra Vostokova "Svetlana i Mstislav". Širu popularnost donela mu je balada Vasilija Žukovskog "Svetlana", napisana 1813. godine. Ona je postala jedna od najpoznatijih u svoje vreme i upoznala čitaoce sa novim imenom. Žukovski ga je stvorio od slovenskih korena "svet" i "lan" (u staroruskom – "zemlja"). Simbolično, značenje imena je "svetla zemlja" ili "ona koja nosi svetlost".

devojčica pakuje ranac za školu, na stolu olovke, školska užina, crvena jabuka
Žensko ime koje je crkva dugo smatrala "književnom izmišljotinom" Foto: Shutterstock

Zašto crkva nije priznavala ime Svetlana

U 19. veku crkva nije dozvoljavala da se devojčice krste imenom Svetlana. U kalendaru svetaca ga nije bilo. Smatralo se da je to "izmišljotina" i da nema veze sa hrišćanskom tradicijom. Zato su devojčicama pri krštenju davali druga imena - Fotinija i Fotina, koja su imala isto značenje na grčkom jeziku. Situacija se promenila tek 1943. godine, kada je Svetlana zvanično uvrštena u crkveni kalendar.

U periodu od 1950-ih do 1970-ih godina u SSSR-u, Svetlana je postala jedno od najpopularnijih imena. U velikim gradovima ga je dobijala skoro svaka treća devojčica. Tome je doprinelo više faktora: prepoznatljivost zahvaljujući baladi, zvučnost, a onda i ličnost Svetlane Alilujeve - Staljinove ćerke. Ime je prestalo da bude književno i postalo je svakodnevno.

Danas je popularnost imena Svetlana opala, ali se i dalje nalazi među 50 najčešćih ženskih imena u Rusiji. U Srbiji više nije toliko često, ali se najveće zvezde muzike, glume i sporta koje su obeležile jednu epohu baš tako zovu: Svetlana Ražnatović, Svetlana Bojković, Svetlana Kitić...

(Kurir.rs/ Blic žena)

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