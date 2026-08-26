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Prezreli paradajz, odlično raspoloženje na crvenom bojnom polju - u malom španskom gradiću Bunjolu danas je ponovo, kao i svake poslednje srede u avugustu, održana tradicionalne La tomatina - međusobno gađanje paradajzima hiljada ljudi koji u tome uživaju.

Scene sa ulica Bunjola Foto: India Today Global/youtube

Hiljade učesnika iz svih delova sveta okupilo se u Bunjolu, zapadno od Valensije, da bi se gađali ogromnim količinama gnjecavog paradajza, i sva pravila svakodnevnice i pristojnosti su suspendovana na jedan sat, prenele su agencije.

Prezrelim paradajzom se gađalo 22.000 učesnika bitke u gradiću sa svega 10.000 stanovnika. Paradajz, prema pravilima, pre bacanja mora rukama da se zgnječi da ne bi bilo masnica ili povreda.

Kao municija, u taj gradić na istoku Španije je dopremljeno čak 150 tona paradajza. Uprkos kritikama, uzgajivači kažu da je reč o paradajzu koji je gajen isključivo za La tomatinu i koji, zbog konzistencije i ukusa, nije za ishranu.

Ovako je bilo na La Tomatini Foto: India Today Global/youtube

Deo učesnika nosio je maske za ronjenje pošto sok od paradajza peče ako dospe u oči. Taj sok je navodno dobar za kožu. Ubrzo posle početka "bitke" glavni trg i ulice Bunjola bile su prekrivene gnjecavim, crvenim sosom paradajza.

Sat posle početka, pucanj u vazduh je označio kraj brobe, a zatim su gosti - uglavnom stranci, zajedno sa domaćinima vodom iz creva čistili ulice, a i jedni druge što je bilo "drugo poluvreme" te zabave.

Foto: India Today Global/youtube

Poreklo neobične zbave je nejasno, a jedna verzija glasi da su 1945. godine tokom jedne svetkovine mladi u Bunjolu spontano počeli da se gađaju prezrelim povrćem. Tokom poslednih 20 godina La tomatina je, posebno u inostranstvu, postala toliko popularna da je u nekom trenutku broj učesnika porastao i na 50.000. Zato je 2013. godine ograničen na 22.000, i od tada svi koji nisu domaći plaćaju ulaznicu

(Kurir.rs/Beta)