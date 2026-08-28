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Bračni par koji je na lutriji osvojio 50 miliona evra svake godine donira 80.000 evra jednoj seoskoj školi. Sada će škola u mestu Sen Mišel, koje ima oko 3.000 stanovnika, biti renovirana.

Anonimni dobitnici, koji su 2009. godine osvojili čak 50 miliona evra, obično svake godine izdvajaju 80.000 evra za obroke učenika u malom francuskom mestu Sen Mišel.

Škola dobija savremenu klimatizaciju
Ovog puta, međutim, novac će biti direktno uložen u renoviranje školskog kompleksa "Louis Pasteur". Zahvaljujući donaciji, škola će dobiti bolju zvučnu izolaciju i savremeni sistemklimatizacije, objavio je francuski portal Ici.

Anonimna porodica osvojila je džekpot na lutriji EuroMillions 2009. godine. Ubrzo nakon dobitka počeli su finansijski da pomažu svom rodnom mestu u departmanu Šarant.

Pored toga što su u početku finansirali različite infrastrukturne projekte, od jeseni 2009. godine neprekidno pokrivaju i troškove obroka za svu školsku decu u mestu.

Osoba popunjava listić Lutrije
Osvojio 50 miliona, pa školi doniraju svae godine 80.000 evra Foto: Shutterstock, Ilustracija

Porodice štede gotovo 300 evra po detetu
Za roditelje je njihova pomoć značila značajno finansijsko rasterećenje – u proseku gotovo 300 evra godišnje po detetu.

Zahvaljujući donacijama, učenicima je omogućena i kvalitetnija ishrana, uključujući organske obroke jednom nedeljno i sveže voće tokom odmora.

- Ovo je velika pomoć, jer je kantini osnovne škole zaista neophodno renoviranje - rekla je za Ici Sandrin Peletije, koja danas radi kao domar u školskom kompleksu. I sama je pohađala ovu školu pre više od 40 godina.

Gradonačelnica Fabijen Godišo takođe je istakla koliko je dirnuta dugogodišnjom podrškom anonimnih dobitnika.

- Doživeti i dobiti nešto ovakvo tokom jednog mandata zaista je divan poklon - rekla je ona.

(Kurir.rs/Blic)

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