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Mnogi baštovani krajem avgusta pomisle da se sezona paradajza bliži kraju. Plodovi počinju sporije da sazrevaju, donji listovi žute, a biljke izgledaju sve umornije. Ipak, to ne znači da je vreme da ih uklonite.

Stručnjaci upozoravaju da paradajz, uz nekoliko jednostavnih poteza, može nastaviti da daje plodove još nedeljama, pa čak i duboko u jesen. Ključno je pomoći biljci da energiju usmeri na već formirane plodove i istovremeno smanjiti rizik od bolesti.

Foto: RTV Mag printscreen

Jedan od prvih koraka je uklanjanje zaperaka, odnosno mladih izdanaka koji rastu između glavne stabljike i bočnih grana. Ako se ostave, biljka će deo energije trošiti na novi rast umesto na razvoj i sazrevanje plodova koji su već formirani. Dobro je ukloniti i požutele i osušene listove, kao i one koji dodiruju zemlju. Time se poboljšava cirkulacija vazduha oko biljke i smanjuje zadržavanje vlage, što može pomoći u sprečavanju pojave bolesti.

Krajem leta na biljkama se još uvek mogu pojaviti novi cvetovi. Međutim, kasni letnji cvetovi često nemaju dovoljno vremena da se razviju u zrele plodove pre nego što nastupe hladnije noći. Zbog toga ih je bolje ukloniti kako bi biljka svoju snagu usmerila na paradajz koji je već formiran.

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Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Važno je i pravilno zalivanje

Zalivanje ostaje važno i krajem leta. Umesto svakodnevnog laganog kvašenja površine zemlje, bolje je povremeno obilno natopiti zemlju oko korena. Na taj način voda prodire dublje u zemljište, gde je koren može iskoristiti. Dodatno može pomoći i malč od slame ili pokošene trave, koji doprinosi zadržavanju vlage u zemlji.

Kako temperature počnu da padaju, paradajz prirodno usporava sazrevanje. Ipak, to ne znači da sezona mora odmah da se završi. Ako se najavljuju hladne noći, biljke se mogu prekriti agrotekstilom. Važno je da se zaštita ujutru ukloni kako bi biljke tokom dana imale dovoljno vazduha i svetlosti.

U slučaju najave mraza, veće zelene plodove najbolje je ubrati i ostaviti da sazru na toplom i suvom mestu. Tako se mogu sačuvati plodovi koji na biljci više ne bi imali dovoljno vremena za sazrevanje.

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