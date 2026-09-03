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„Zašto nikada ne bi trebalo da posetite Srbiju“, rečenica je kojom je Amerikanac Kristijan Grosi započeo snimak i odmah privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Mnogi su očekivali da će uslediti priča o neprijatnom iskustvu ili razočaranju koje je doživeo u našoj zemlji. Međutim, iza upozorenja se krio potpuno drugačiji razlog – Grosi je toliko oduševljen Srbijom da joj se tokom poslednjih nekoliko meseci vraćao čak pet puta.

A dokaz zbog kojeg je, kako kaže, teško odoleti ponovnom dolasku držao je u običnoj papirnoj kesi.

„Ako dođete, želećete stalno da budete ovde“

Grosi je najpre odlučio da ne otkrije odmah šta ga je osvojilo, već da to pokaže pred kamerom. Uz osmeh je podigao kesu sa hranom i objasnio da se u njoj nalazi jedan od glavnih razloga zbog kojih se neprestano vraća u Srbiju.

– Zašto volim Srbiju? Neću vam reći, pokazaću vam, jer se razlog nalazi u ovoj kesi. Ako nikada niste bili u ovoj zemlji, iskreno, nemojte dolaziti, jer kada dođete, promenićete mišljenje i samo ćete želeti da budete ovde sve vreme. Jer ono što se nalazi u ovoj kesi je razlog zbog kog se vraćam. Bio sam ovde otprilike pet puta u poslednjih nekoliko meseci – rekao je Amerikanac.

Kada je otvorio kesu, misterija je bila rešena. U njoj su se nalazili ćevapi u lepinji sa lukom – jelo koje ga je toliko oduševilo da mu je bilo teško da pronađe prave reči kojima bi opisao ukus.

Grosi je ćevape svojoj publici predstavio kao balkansku vrstu kobasice serviranu u lepinji, ali njegova reakcija rekla je mnogo više od samog objašnjenja.

Ćevapi ga oduševili pre prvog zalogaja

Kristijan Grosi Foto: printscreen/tiktok/christian.grossi

Miris i izgled hrane bili su dovoljni da Amerikanac reaguje i pre nego što je stigao da proba prvi zalogaj.

– Reagovao sam pre nego što sam ga uopšte probao. Toliko je dobro – priznao je.

Ćevape je potom opisao kao deset puta bolje od bilo kog doručka sa kobasicom koji je ranije jeo. Ipak, oni nisu bili jedino iznenađenje iz kese. Pored njih se nalazila i salata koju je Grosi bez mnogo razmišljanja proglasio najboljom na svetu.

Njegovo oduševljenje domaćom kuhinjom privuklo je brojne reakcije, a snimak je još jednom pokazao koliko tradicionalna srpska hrana ume da iznenadi strance koji je prvi put probaju.

Međutim, Grosi se u Srbiju ne vraća samo zbog ćevapa.

„Hrana, ljudi i pejzaži - to je kompletan paket“

U nastavku objave govorio je o tome koliko se slika koju Amerikanci imaju o Srbiji razlikuje od onoga što ih sačeka kada zaista dođu u našu zemlju.

Foto: printscreen/tiktok/christian.grossi

Prema njegovim rečima, o Srbiji se u američkim školama gotovo ništa ne uči, pa mnogi ljudi ne znaju ni gde se nalazi.

– Ne učimo o Srbiji. U školi ne čitamo ništa o njoj, niko ne priča o njoj i većina nas verovatno ne bi mogla ni da je pronađe na mapi – naveo je Grosi.

Uprkos tome što je video započeo savetom da Srbiju ne treba posetiti, njegova prava poruka sunarodnicima bila je sasvim suprotna. Pozvao ih je da dođu i sami otkriju zemlju koja je njega osvojila hranom, gostoprimstvom i prirodom.

– Ali ako dobijete priliku da otkrijete ovu malu zemlju, uradite to. Promeniće vam život. Hrana, ljudi, pejzaži – to je kompletan paket – poručio je Amerikanac.

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