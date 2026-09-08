Zašto psi izbacuju glavu kroz prozor automobila? Mnogi se iznenade kad čuju šta ih toliko očarava
- Psi glavu kroz prozor ne izbacuju zbog pogleda, već zato što im strujanje vazduha donosi mnoštvo novih mirisa.
- Za psa su mirisi drugih životinja, ljudi, hrane i biljaka važan izvor informacija o prostoru kroz koji automobil prolazi.
- Vlasnici treba da budu oprezni, jer vožnja sa glavom kroz prozor nosi rizik od prašine, kamenčića, insekata i drugih povreda.
Prizor psa sa širom otvorenom njuškom, isplaženim jezikom i ušima zabačenim unazad postao je gotovo zaštitni znak letnjih putovanja automobilom. Iako deluje kao da ljubimac uživa u pogledu i vetru, pravi razlog ovakvog ponašanja krije se u njegovom izuzetno razvijenom čulu mirisa.
Kada izbaci glavu kroz otvoren prozor, pas doživljava pravu eksploziju mirisa kojih nema u unutrašnjosti vozila. Vazduh koji struji donosi mu istovremeno veliki broj različitih mirisnih tragova, zbog čega mu se okruženje čini mnogo uzbudljivijim.
Dok se automobil kreće, do pseće njuške dopiru mirisi drugih životinja, ljudi, hrane, biljaka, vode i mesta pored kojih prolazi. Svaki od njih nosi određenu informaciju, pa pas na taj način upoznaje prostor iako automobil kroz njega prolazi velikom brzinom. Ono što je ljudima samo običan povetarac, za psa može da bude čitava priča o tome šta se nalazi u njegovoj blizini.
Boravak pored otvorenog prozora može da mu prija i zato što su mirisi u automobilu ponekad veoma intenzivni. Osveživači vazduha, parfemi, sredstva za čišćenje ili hrana ljudima možda ne smetaju, ali osetljivom psećem njuhu mogu da budu naporni.
Ipak, vlasnici bi trebalo da budu oprezni. Vožnja sa glavom izbačenom kroz prozor nosi rizik od povreda izazvanih prašinom, kamenčićima, insektima ili predmetima koji lete kroz vazduh. Najbezbednije je da pas tokom vožnje bude pravilno vezan ili smešten, uz dovoljno svežeg vazduha u automobilu.
(Kurir.rs/Mondo)
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