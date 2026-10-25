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Na ušću Biserne reke, gde se jedna od najvećih kineskih reka uliva u Južno kinesko more, nalazi se jedno od najnaseljenijih i najprometnijih područja planete. Hongkong, Makao i veliki gradovi provincije Guangdong godinama su bili povezani komplikovanim i sporim rutama preko mora, zbog čega su putovanja između njih često trajala satima.

Kina je sada taj problem rešila projektom koji mnogi nazivaju jednim od najvećih građevinskih poduhvata modernog doba.

Pogledajte u galeriji fotografije Šenžen-Džongšan veze:

1/10 Vidi galeriju Šenžen-Džongšan veza Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, chenjimin / imago stock&people / Profimedia

Reč je o ogromnoj saobraćajnoj vezi Šenžen-Džongšan, projektu vrednom čak 6,7 milijardi dolara koji spaja dva velika kineska grada na suprotnim stranama estuarija Biserne reke. Zahvaljujući ovom sistemu mostova i tunela, putovanje koje je ranije trajalo oko dva sata sada može da se pređe za samo pola sata.

Ali, ovo nije običan most.

Kompletna konstrukcija duga je 24 kilometra i sastoji se od više različitih delova. Sa obe strane nalaze se ogromni mostovi, dok se u centralnom delu saobraćaj spušta ispod mora kroz podvodni tunel koji povezuje dva veštačka ostrva napravljena specijalno za ovaj projekat.

Čitav sistem ima osam traka, a vozila mogu da se kreću brzinom do 100 kilometara na sat.

tunel Foto: chenjimin / imago stock&people / Profimedia

Izgradnja je trajala sedam godina, a projekat je otvoren pre dve godine. Od tada se o njemu govori širom sveta jer je postavio čak deset novih svetskih rekorda u oblasti mostogradnje i tunelske infrastrukture.

Među njima su najveći raspon visećeg mosta sa čeličnim konstrukcijama, najviša konstrukcija mosta iznad mora, najveće sidro za morski viseći most i najduži dvosmerni podvodni tunel sa osam traka na svetu.

Tunel je dug više od pet kilometara, a u nekim delovima širok čak 55,6 metara, što ga čini jednim od najimpresivnijih podvodnih infrastrukturnih projekata ikada napravljenih.

Foto: Cns photo, CNSphoto / Alamy / Profimedia

Posebnu pažnju privukao je i napredni bezbednosni sistem.

Kroz tunel neprekidno patrolira 14 robota koji kontrolišu kablove, cevovode i kompletnu infrastrukturu. Oni mogu da detektuju saobraćajne nesreće, snimaju situaciju i preko ugrađenih zvučnika usmeravaju vozače dok informacije šalju u centralni kontrolni centar.

Duž zidova tunela postavljen je i specijalan sistem svetala koji menja boje u zavisnosti od situacije. Kada je sve bezbedno, svetla su zelena, dok u hitnim slučajevima postaju crvena. Tokom eventualne evakuacije mogu postepeno da menjaju boje kako bi ljudima pokazivala pravac kretanja.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ovaj projekat dodatno se povezuje sa čuvenim mostom Hongkong-Zhuhai-Makao, najdužim morskim mostom na svetu, dugim 31 kilometar.

Kineske vlasti veruju da će zahvaljujući ovim megaprojektima čitav region postati još bolje povezan i ekonomski snažniji, dok stručnjaci širom sveta Shenzhen-Zhongshan već nazivaju jednim od najvećih arhitektonskih i inženjerskih čuda današnjice.

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