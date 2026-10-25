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Amerikanka Vanesa Drozda (51) ima partnera koji je od nje mlađi 20 godina i tvrdi da u spavaćoj sobi ima više energije od njega. Njeno okruženje, međutim, baš i ne odobrava vezu s mlađim muškarcem, a neki joj čak poručuju da ga finansijski izdržava. To je, naravno, dovodi do ludila.

Frizerka i vlasnica salona iz Kantona u američkoj saveznoj državi Ohajo već oko godinu i po dana je u vezi s Loganom Gudrajdom (31), koji radi kao menadžer. Upoznali su se u Netfliksovom rijaliti programu „Age of Attraction“. U početku nisu znali koliko godina imaju ostali učesnici.

Kada su Vanesa i Logan saznali da je među njima razlika od čitavih 20 godina, mogli su da raskinu, ali nijedno od njih to nije učinilo.

Vanesa Drozda
Vanesa Drozda Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Nije me privukla njegova starost, već Logan kao osoba. Dopalo mi se koliko je druželjubiv i što volimo istu muziku i iste aktivnosti“, kaže Vanesa.

Osvojio ju je i svojim džentlmenskim ponašanjem. Kada joj je pomogao da pređe most jer su joj visoke potpetice otežavale hodanje, pozvao ju je na piće i započeli su razgovor.

Vanesa odlučno odbacuje etiketu žene koja izdržava mlađeg partnera.

Oboje imamo dobre poslove, finansijski smo nezavisni i živimo udobno. Logan nije sa mnom zato što mu je potreban moj novac, a ja nisam s njim zbog njegovih godina“, naglašava ona.

Vanesa Drozda ima 51 godinu, njen partner 31 Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U njihovom intimnom životu postoji i jedna razlika, ali verovatno ne onakva kakvu biste očekivali.

„Zapravo imam više energije i izdržljivosti od Logana. Ljudi pretpostavljaju da će se mlađi partner bolje pokazati u krevetu, ali kod nas to ne mora da bude slučaj“, smeje se Vanesa.

Ranije nije podnosila etiketu „cougar“, kojom se opisuje starija žena koja je u vezi s mlađim muškarcem. Sada ju je prihvatila i čak kupila majicu s natpisom „Cougar Lives Matter“. Par navodno ne isključuje ni mogućnost da zajedno imaju decu.

„Ako jednog dana odlučimo da osnujemo porodicu, postoji mnogo različitih načina da to ostvarimo“, dodaje Vanesa.

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Lista izgovora za intimni odnos Izvor: TIKTOK/joe_drae