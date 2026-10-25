Ima 51 godinu i 20 godina mlađeg dečka: "Imam više energije i izdržljivosti u krevetu od njega"
- Vanesa Drozda (51) već oko godinu i po dana je u vezi sa Loganom Gudrajdom (31), koga je upoznala u rijaliti programu 'Age of Attraction'.
- Kaže da je privukao Logan kao osoba, a ne njegova starost, i odbacuje priče da ga finansijski izdržava.
- Tvrdi i da u intimnom životu ima više energije i izdržljivosti od njega, dok par ne isključuje ni mogućnost da jednog dana ima decu.
Amerikanka Vanesa Drozda (51) ima partnera koji je od nje mlađi 20 godina i tvrdi da u spavaćoj sobi ima više energije od njega. Njeno okruženje, međutim, baš i ne odobrava vezu s mlađim muškarcem, a neki joj čak poručuju da ga finansijski izdržava. To je, naravno, dovodi do ludila.
Frizerka i vlasnica salona iz Kantona u američkoj saveznoj državi Ohajo već oko godinu i po dana je u vezi s Loganom Gudrajdom (31), koji radi kao menadžer. Upoznali su se u Netfliksovom rijaliti programu „Age of Attraction“. U početku nisu znali koliko godina imaju ostali učesnici.
Kada su Vanesa i Logan saznali da je među njima razlika od čitavih 20 godina, mogli su da raskinu, ali nijedno od njih to nije učinilo.
„Nije me privukla njegova starost, već Logan kao osoba. Dopalo mi se koliko je druželjubiv i što volimo istu muziku i iste aktivnosti“, kaže Vanesa.
Osvojio ju je i svojim džentlmenskim ponašanjem. Kada joj je pomogao da pređe most jer su joj visoke potpetice otežavale hodanje, pozvao ju je na piće i započeli su razgovor.
Vanesa odlučno odbacuje etiketu žene koja izdržava mlađeg partnera.
„Oboje imamo dobre poslove, finansijski smo nezavisni i živimo udobno. Logan nije sa mnom zato što mu je potreban moj novac, a ja nisam s njim zbog njegovih godina“, naglašava ona.
U njihovom intimnom životu postoji i jedna razlika, ali verovatno ne onakva kakvu biste očekivali.
„Zapravo imam više energije i izdržljivosti od Logana. Ljudi pretpostavljaju da će se mlađi partner bolje pokazati u krevetu, ali kod nas to ne mora da bude slučaj“, smeje se Vanesa.
Ranije nije podnosila etiketu „cougar“, kojom se opisuje starija žena koja je u vezi s mlađim muškarcem. Sada ju je prihvatila i čak kupila majicu s natpisom „Cougar Lives Matter“. Par navodno ne isključuje ni mogućnost da zajedno imaju decu.
„Ako jednog dana odlučimo da osnujemo porodicu, postoji mnogo različitih načina da to ostvarimo“, dodaje Vanesa.