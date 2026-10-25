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Valentina je bila supruga Fedora Vasiljeva, a ruski par je živeo u rodnom gradu Šuja u prvoj polovini 18. veka. Prema opstaloj dokumentaciji, Valentina je živela 75 godina, a tokom života je rodila ukupno 69 dece iz ukupno 27 trudnoća. Imala je 16 blizanaca, sedam trojki i četiri četvorke.

Inače, par blizanaca je preminuo u detinjstvu, pa su Valentina i Fedor ostali sa 67 preživele dece, a samim tim ona drži rekord kao majka sa najviše dece.

Foto: Printscreen/Twitter

Pozadina života

Živeli su tokom Ruskog carstva, kada je kroj drutšva bio feudalni. U to vreme, porodice su zbog surovog seljačkog života, težile da imaju što više dece. Međutim, čak i po tadašnjim standardima, porodica Vasiljev je bila nesvakidašnje velika.

Neverovatan podatak jeste da je Valentina provela čak 18 godina svog života u drugom stanju. U javnosti postoje neslaganja oko broja dece koje je Valentina rodila, ali je uprkos tome poznata po tome što je rodila šokantan broj beba.

Fjodor Vasiljev imao je i drugi brak u kojem je dobio šest puta blizance i dva puta trojke, što je značilo da je biološki otac ukupno 87 dece.

Kontroverze

Prvi objavljen izveštaj o deci Valentine i Fjodora datiraju iz 1783. godine kada se članak pojavio u poznatom časopisu. Tamo je napisano da "koliko god vest bila zapanjujuća, ona je pouzdana" jer je stigla direktno od engleskog trgovca u Sankt Petersburgu. Izveštaji su potvrđeni u komentaru Ivana Nikiča Boltina iz 1788. i ponovo 1834. u knjizi Aleksandra Pavloviča Bašutskog.

Drugi izvori su ostali skeptični u pogledu autentičnosti ovih tvrdnji. Na primer, u članku Džulije Bel iz 1933. godine, on se poziva na knjigu iz 1970. u kojoj se navode tvrdnje o deci Vasiljev, ali je ona oprezno proučavala te tvrdnje. Napisala je da je slučaj prijavio The Lancet 1878. godine kao deo članka o proučavanju blizanaca. U ovom članku se navodi da je Francuska akademija nauka pokušala da proveri tvrdnje o deci Vasiljev, ali je obaveštena da, "Svaka istraga je bila suvišna, da članovi porodice i dalje žive u Moskvi i da su bili predmet usluga Vlade".

Mnogi drugi kritičari su doveli u pitanje tvrdnje zasnovane na nedostatku moderne nauke u 17. veku, što bi bilo kojoj ženi neverovatno teško da rodi toliko dece. Ginisova knjiga svetskih rekorda, međutim, nastavlja da brani rekord, navodeći da postoji mogućnost da je žena možda imala hiper ovulaciju u jednom ciklusu ili da je imala retku sposobnost da oslobodi više jajnih ćelija.