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Anšun, grad u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou, od prošle godine posetioce dočekuje prizor koji je teško zaboraviti - impozantni most preko Velikog kanjona Huađang, koji se pruža iznad kanjona reke Bejpan.

Kolovoz mosta Huajiang Grand Canyon nalazi se na neverovatnih 625 metara iznad reke, zbog čega je reč o mostu sa najvišom kolovoznom konstrukcijom na svetu. Građevina je duga čak 2.890 metara, dok glavni raspon između dva noseća stuba iznosi 1.420 metara. Te brojke same po sebi zvuče impresivno, ali tek pogled sa vidikovca otkriva kolosalne razmere ovog građevinskog poduhvata.

Pogledajte u galeriji kako izgleda most preko Velikog kanjona Huađang u Kini:

1/6 Vidi galeriju Most preko Velikog kanjona Huađang u Kini Foto: Liu Qinbing / Xinhua News / Profimedia, Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Posebnu pažnju privlači neobičan prizor koji se može videti ispod mosta - voda koja se u širokom mlazu sliva preko njegove ivice i stvara svojevrsni veštački vodopad. Reč je o podzemnoj kraškoj vodi koja je otkrivena tokom izgradnje. Inženjeri su napravili sistem za njeno prikupljanje i usmeravanje kroz cevi, nakon čega se voda ispušta sa mosta i formira vodenu zavesu široku gotovo 300 metara.

Za posetioce je most postao atrakcija sam po sebi. Oni koji nemaju strah od visine mogu da plate ulazak i prošetaju konstrukcijom iznad kanjona, dok se sa okolnih vidikovaca pruža pogled na ogromni most, planine i reku duboko ispod njega.

Put koji je sa nekoliko sati skraćen na dva minuta

Osim što predstavlja svojevrsni inženjerski spektakl, most je izgrađen sa veoma praktičnim ciljem. Pre njegovog otvaranja, prelazak ovog planinskog područja značio je višesatnu vožnju uskim i krivudavim putevima. Danas se isti put prelazi za svega oko dva minuta.

Gradnja je počela u januaru 2022. godine, a završena je za manje od četiri godine - izuzetno brzo za projekat ovakvih dimenzija. Vrednost investicije procenjuje se na oko 290 miliona dolara, a most je otvoren je u septembru 2025.

Most se ubraja i među najduže viseće mostove na svetu. Njegov glavni raspon dugačak je 1.420 metara, a tokom izgradnje inženjeri su morali da se izbore sa izuzetno zahtevnim uslovima. Konstrukcija se nalazi iznad dubokog planinskog kanjona u kojem vetrovi često dostižu orkansku jačinu.

Zbog toga su razvijeni posebni sistemi za zaštitu od vetra tokom zavarivanja, dok je za precizno podizanje i pozicioniranje ogromnih čeličnih elemenata korišćen i kineski satelitski navigacioni sistem Bejdou. Pojedinačni delovi konstrukcije težili su čak 215 tona, a postavljani su uz preciznost od svega nekoliko milimetara.

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Zanimljiv detalj je i činjenica da je na projektu radio veoma mlad tim. Prosečna starost rukovodilaca gradilišta bila je samo 28 godina, dok je više od 90 odsto zaposlenih bilo mlađe od 35 godina. Radovi su se odvijali neprekidno, u smenama tokom dana i noći.

Samo završni sloj asfalta težio je više od 7.000 tona, dok kolovoz zauzima površinu od približno 38.000 kvadratnih metara.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Od saobraćajnice do turističke atrakcije

Iako je osnovna namena mosta da poveže udaljene planinske oblasti i olakša saobraćaj, on je vrlo brzo postao mnogo više od obične saobraćajnice. Deo je šireg plana razvoja jugozapadne Kine, čiji je cilj da izolovane krajeve bolje poveže sa ostatkom zemlje, ali i da privuče turiste.

U okolini mosta uređena je turistička zona sa brojnim sadržajima. Posetioci mogu da prošetaju staklenom panoramskom stazom iznad kanjona, provozaju se staklenim liftom visokim oko 207 metara ili uživaju u pogledu sa vidikovca. U blizini se nalaze i tradicionalna sela naroda Miao i Buji, koji vekovima žive na ovom području.

Za one koji traže nešto više adrenalina, tu su i bandži skokovi, kao i ogromna ljuljaška postavljena iznad provalije.

Ipak, ono što ovaj most čini posebnim nije samo njegova visina. On pokazuje koliko infrastrukturni projekat može da promeni život čitavog regiona. Put koji je nekada zahtevao sate vožnje kroz teške planinske prevoje danas traje svega nekoliko minuta, dok je sama građevina postala turistička atrakcija i simbol savremenog kineskog građevinarstva.

Most preko Velikog kanjona Huadžijang tako je istovremeno saobraćajni podvig, turistički magnet i jedan od najupečatljivijih primera kako savremena infrastruktura menja pejzaž, ali i način na koji ljudi putuju kroz njega.

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