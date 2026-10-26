Monika Dejanira Kabrera Barahas u bolničkoj odeći pred zahvat za uklanjanje pirsinga iz pluća

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Monika Dejanira Kabrera Barahas iz meksičke savezne države Nuevo Leon otkrila je da joj je nestali pirsing iz nosa završio u plućima tek kada je zbog upornog kašlja otišla kod lekara. Influenserka, koja je u vreme objavljivanja priče imala 26 godina, veruje da je nakit udahnula tokom spavanja. Prema njenim rečima, lekari su joj rekli da se nalazio svega pola milimetra od aorte.

U tom periodu pripremala je venčanje, ali su planove zamenili pregledi i strah od predstojećeg zahvata. Posebno ju je uznemirilo to što nije znala kada je nakit dospeo u pluća, niti je u početku povezivala njegov nestanak sa tegobama.

Monika Dejanira Kabrera Barahas Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nije primetila da joj nedostaje pirsing

Pošto kod kuće ima mnogo pirsinga, Monika isprva nije obratila pažnju na nestali komad. Kada je počela da kašlje, smatrala je da je uzrok promenljivo vreme. Tek nakon pregleda saznala je da se u njenom telu nalazi metalni predmet.

Ni danas ne može sa sigurnošću da objasni kako se nezgoda dogodila, ali pretpostavlja da se nakit olabavio dok je spavala.

- Jedina teorija koju imam i koju sam rekla lekaru jeste da sam zaspala, mali ukras je ispao i to je bilo to - ispričala je Monika.

Monika Dejanira Kabrera Barahas sa pirsingom u nosu Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kako navodi, te noći ležala je na leđima i nije primetila ništa neobično. Zbog toga joj je otkriće na pregledu bilo još teže da prihvati.

Prvi zahvat nije uspeo

Lekari su pokušali da izvade pirsing, ali uklanjanje nije prošlo onako kako se Monika nadala. Prema njenoj ispovesti, prvi zahvat trajao je sat i 20 minuta, a nakit nisu uspeli da uklone jer se pričvrstio za okolno tkivo. Izvađen je nekoliko dana kasnije, tokom naredne intervencije.

- Iskreno sam mislila: „Umreću.“ To je užas koji ne bih poželela nikome - opisala je strah kroz koji je prolazila.

Monika kaže da joj je dodatnu strepnju izazvalo objašnjenje koliko se metalni predmet približio aorti.

- Pulmolog mi je rekao: „Izgleda da se Bog brine za svoja stvorenja.“ Pirsing je bio samo 0,5 milimetara od moje aorte - navela je.

Pogledajte u galeriji fotografije rengenskih snimaka zbog kojih su lekari zanemeli:

1/6 Vidi galeriju Monika Dejanira Kabrera Barahas udahnula pirsing koji joj se zakačio za pluća Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Noć pre operacije napisala oproštajno pismo

Koliko se plašila ishoda, pokazuje i njeno priznanje da je pred operaciju napisala oproštajno pismo. Dok je čekala zahvat, slušala je pesmu „That’s the Way It Is“ Danijela Lanoa.

- Neću da lažem, noć pre operacije napisala sam oproštajno pismo jer sam se toliko plašila smrti, a sve vreme sam slušala pesmu „That’s the Way It Is“ Danijela Lanoa - priznala je.

Posle svega odlučila je da više ne stavlja taj pirsing. Ipak, naglašava da iskustvo nije podelila kako bi osuđivala ljude koji nose nakit u nosu, već da bi skrenula pažnju na ono što joj se dogodilo.

Monika Dejanira Kabrera Barahas udahnula pirsing koji joj se zakačio za pluća Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Volim pirsinge i svoj sam mnogo volela, ali zbog užasa koji sam prošla više ga ne bih stavila. To je iskustvo koje ne bih poželela nikome. Moja priča nema za cilj da plaši ili demonizuje pirsing, već da podstakne oprez i svest da se to može dogoditi - poručila je Monika.

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