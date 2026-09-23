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Jedna Holanđanka izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je boravak u Srbiji opisala kao iskustvo koje ju je nateralo da potpuno drugačije pogleda život u svojoj zemlji.

Na Instagram profilu "Cariciavdw" ispričala je da je upravo u Srbiji ponovo osetila nešto za šta kaže da joj je godinama nedostajalo – slobodu da se obuče onako kako želi, bez straha da će zbog toga privući neželjenu pažnju muškaraca.

Njena objava ubrzo je pokrenula raspravu, a javile su se i druge žene koje su podelile slična iskustva iz Srbije i velikih evropskih gradova.

U Srbiji ponovo osetila slobodu

Holanđanka je poručila da ju je posebno iznenadilo to što tokom boravka u Srbiji nije imala neprijatnosti na koje je, prema sopstvenim rečima, vremenom navikla u Holandiji.

- Pronašla si zemlju u kojoj možeš da se oblačiš kao žena, a da te muškarci ne uznemiravaju - napisala je uz video-snimak.

Objasnila je da je u svojoj zemlji često doživljavala dobacivanja, praćenje i pokušaje neželjenog kontakta, zbog čega je vremenom počela čak i da menja način oblačenja.

- Kao Holanđanka, navikla sam na dobacivanja muškaraca, praćenje i namerno započinjanje kontakta. Počela sam da se oblačim kao muškarac kako bih izbegla pažnju - navela je.

„Potpuno sam zaboravila kako je to“

Boravak u Srbiji zato je na nju ostavio snažan utisak.

- Kako je objasnila, mogućnost da obuče ono što želi, a da pritom ne razmišlja o tome da li će se osećati ugroženo, vratila joj je osećaj koji je gotovo zaboravila.

- Mogućnost da se obučem kako želim, a da se pritom ne osećam nebezbedno, pruža mi neverovatan osećaj slobode! Potpuno sam zaboravila kako je to - napisala je.

Zbog iskustva u Srbiji razmišlja čak i o preseljenju

Utisak koji je Srbija ostavila na nju bio je toliko snažan da je priznala da razmatra i ozbiljniju životnu promenu.

- Razmišljam da se preselim jer moj nervni sistem mora da se oseća bezbedno i želim da mi bude prijatno da nosim šta god poželim - poručila je.

Strankinje u komentarima podelile slična iskustva

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a posebno su se izdvojili komentari žena koje su navele da su i same primetile veliku razliku između Srbije i pojedinih zapadnoevropskih gradova.

Jedna korisnica napisala je da je rođena u Srbiji, ali da je odrasla u Parizu, gde se nekada bez mnogo razmišljanja oblačila kako je želela.

- Nekada sam se u Parizu oblačila kako sam želela i nisam imala previše problema sa muškarcima, sve do pre desetak godina. Ne osećam se bezbedno kada nosim haljinu i štikle. U Beogradu je potpuno drugačija atmosfera. Osećam se veoma bezbedno - navela je.

Druga korisnica se našalila:

A svi muškarci su viši od 183 centimetra.

Javila se i strankinja koja već dve godine živi u Srbiji.

- Zaista je tako! Živim ovde dve godine i, iako nisam tip za klubove, i sama to primećujem. Sviđa mi se način na koji se žene oblače i nema dobacivanja muškaraca i sličnih neprijatnosti - zaključila je.

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