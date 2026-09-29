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Da li je pametnije 30.000 evra potrošiti na automobil koji će iz godine u godinu vredeti sve manje ili isti novac usmeriti u nekretninu koja bi dugoročno mogla da donese zaradu? Naizgled jednostavno pitanje pokrenulo je burnu raspravu na društvenim mrežama i pokazalo koliko se ljudi razlikuju kada je reč o novcu, štednji i tome šta zapravo smatraju dobrim životom.

Povod za polemiku bila je objava na Fejsbuk stranici „Njemačka Bez Stresa“, u kojoj je prenet razgovor jednog gastarbajtera sa starijim Nemcem iz Minhena koji poseduje nekoliko nekretnina.

- Pijem kafu s jednim starijim Nemcem koji ima nekoliko nekretnina po Minhenu. Kaže mi: „Samo budale godinama skupljaju novac da bi auto kupile kešom. Uložiš 30.000 evra u nešto što svaki dan gubi vrednost i propada. Ja sam uvek radije taj novac ulagao u nekretnine.“ Ima li čovek pravo? - navedeno je u objavi.

Jedna rečenica bila je dovoljna da se komentari podele na dva tabora.

Auto gubi vrednost čim izađe iz salona

Sa čisto finansijske strane, logika nemačkog investitora nije bez osnova. Automobil je u najvećem broju slučajeva imovina koja vremenom gubi vrednost, naročito ako je kupljen nov.

Foto: Shutterstock

Prema podacima nemačkog auto-kluba ADAC, novi automobil već u prvoj godini može da izgubi oko 20 do 25 odsto vrednosti, dok posle tri godine njegova vrednost može pasti i na približno polovinu početne cene. Pritom kupac osim same nabavke plaća gorivo, osiguranje, održavanje, registraciju i eventualne popravke.

Ako bi neko, na primer, kupio nov automobil za 30.000 evra, njegova tržišna vrednost samo godinu dana kasnije mogla bi da bude oko 22.500 evra. Posle nekoliko godina razlika postaje još veća.

Iz te perspektive, ideja da se veća suma novca uloži u nešto što može da donosi prihod ili dugoročno sačuva vrednost deluje racionalno.

Međutim, upravo tu počinje drugi deo priče.

„Neka danas krene od nule“

Nemačka, kasica prasica Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Mnogi korisnici odmah su ukazali na činjenicu da nije isto kupovati nekretnine pre nekoliko decenija i pokušavati isto danas, naročito u Minhenu, jednom od najskupljih nemačkih gradova.

- Stariji Nemac, kada je nekretnine kupovao, bile su „iha-ha“ jeftinije, a u današnje vreme ako nemaš 100.000 evra za učešće, gde je poželjno da imaš 20 odsto u kešu, kako je kupiti? Tako da, nije to isto - napisala je jedna korisnica.

Drugi komentar bio je još direktniji.

- Nek' taj tvoj „Švaba“ krene danas od nule pa nek nam pokaže kako će to mlatiti pare na nekretninama.

A gde je u toj računici život?

Drugi deo korisnika odbacio je samu ideju da se svaka životna odluka mora posmatrati isključivo kroz povrat investicije.

Za njih automobil nije samo predmet koji gubi vrednost, već komfor, sloboda, putovanja i svakodnevna praktičnost.

- I taj će jednog dana umreti i neće moći ni metar kvadratni poneti sa sobom. Jedino što ga sigurno čeka su dva metra ispod zemlje. Previše se opterećuje narod s tim. Čovek mora da radi i da se bori koliko je u njegovim rukama, sve ostalo dovodi samo do depresije i razočaranja - glasio je jedan od komentara.

Foto: Shutterstock

Sličnog mišljenja bio je i korisnik koji smatra da smisao života ne bi trebalo da bude beskrajno gomilanje imovine.

- Šta ima od tog života? Treba imati kuću, stan ako je moguće, ali otkidati od usta, ne ići nigde i samo u zidove trpati, je*eš taj život, treba uživati, ne živi se večno...

Pojedini komentatori odlučili su da investitorovu filozofiju pogledaju i sa mnogo manje ozbiljne strane.

- Šta mu vrede nekretnine kad se oblači kao klošar. Vozi zarđalu „škodu jeti“. Ne ide na godišnji nigde osim na prvo jezero. I svaki dan jede kari-vurst. Umreće s evrima na računu - napisao je jedan korisnik.

Drugi se zapitao šta se uopšte danas može kupiti za pomenutih 30.000 evra.

- Kakvu je nekretninu, bogati, u Minhenu za 30.000 evra kupio? Garažu možda?

Video: Da li zapravo zanmo šta znači štednja