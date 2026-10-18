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Vlasti u Medeljinu započele su s rušenjem napuštene kuće povezane s Pablom Eskobarom, kolumbijskim narko-bosom. Uklanjanje oronulog objekta počelo je nakon što je postao noćno okupljalište za seksualne susrete, zavisnike od droge, te, prema navodima vlasti, satanističke rituale.

Nekretnina se nalazi na zemljištu površine otprilike 1.850 kvadratnih metara u naselju El Diamante, u elitnoj četvrti El Poblado. Eskobarova supruga Viktorija Eugenija Henao, kupila je nekretninu 1979. godine, u vreme kad je Eskobar sticao svoje bogatstvo procenjeno na 30 milijardi dolara. Novac je zarađivao obezbeđujući tržište s čak 80% svetske količine kokaina.

U galeriji pogledajte fotografije Pabla Eskobara:

1/12 Vidi galeriju Pablo Eskobar Foto: Vandeville Eric/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Kuća je već dugi niz godina napuštena, a vlasti su pronašle grafite i druge predmete koji ukazuju na okultne aktivnosti, kao i tragove konzumiranja droga i podove zatrpane smećem.

Komšinica Lina Marija Ečeveri rekla je da su se u toj kući redovno okupljale grupe radi seksualnih odnosa, rituala i konzumiranja droga. Takođe, ozloglašena istorija kuće privlačila i strance u sklopu takozvanih "narko-tura", zbog čega je reagovao i vršilac dužnosti gradonačelnika i gradski sekretar za bezbednost, Manuel Vilja Mehija.

"U Medeljinu nema mesta za veličanje trgovine drogom", rekao je, dodavši da grad više ne može da dozvoli da se lokacije "povezane s kriminalnom prošlošću" koriste za promovisanje narko-turizma. Rušenje nekretnine opisao je kao korak prema napuštanju prostora koji podstiču "ideje o nasilju, tami i poštovanju kriminalnih struktura".

Vlasti su poslednje dve decenije "kružile" oko nekretnine, a 2004. godine blokirali su je tužioci. Kuća je 2018. godine predata Friscu, državnom fondu za oduzetu imovinu stečenu krivičnim delima, kojim upravlja Društvo za posebnu imovinu. Sud je 2020. godine doneo konačnu odluku o njenom oduzimanju.

U galeriji pogledajte fotografije vile Pabla Eskobara koju su vlasti srušile pre sedam godina:

1/5 Vidi galeriju NA VILU NAJPOZNATIJEG NARKO-BOSA SE SRUŠILO 200 KG TNT: Ljudi pravili rupe u zidovima ne bi li našli novac, a ona i danas stoji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pre dolaska radnih ekipa zaduženih za rušenje, gradska agencija za procenu rizika pregledala je objekat i dala odobrenje. Lokalni nadležni službenik potpisao je konačni nalog za rušenje.

Ovo nije prvi objekat povezan s Eskobarom koji je srušen. Pre sedam godina je grad Medeljin kontrolisanom eksplozijom srušio "Monaco", zgradu s osam spratova u kojoj je 80-ih živela Eskobarova porodica. Prilikom rušenja je korišćeno 180 detonatora.

Eskobar je ubijen u Medeljinu u decembru 1993. godine, tokom zajedničke operacije SAD i Kolumbije.

Video: Huan Pablo Eskobar, sin Pabla Eskobara