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Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Period je izuzetno pogodan za nova ulaganja, štednju, podizanje zajma, ali i kupoprodaju nekretnina, automobila, nameštaja ili kućnih aparata. Očekuje vas intenzivna radna nedelja s mnogo dobrih rezultata.

Ljubav: Ovnovi u braku mogu očekivati veće razumevanje s partnerom, a oni koji su još donedavno mislili da nikad neće izvući iz ljubavne krize, sada će se uveriti u suprotno. U danima nakon 26.10. slobodni bi mogli da se zaljube u osobu živahnog duha i vrckave inteligencije.

Zdravlje: Više pažnje posvetite cirkulaciji i psihičkoj ravnoteži. Fizička snaga i izdržljivost pomoći će vam da prevladate manje tegobe. Apetit će vam biti manji nego inače pa biste mogli i da smršate.

Najbolji dan: 24. oktobar

Najlošiji dan: 18. oktobar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Nemojte ništa menjati, pokušajte da se prilagodite novim okolnostima. Neko će vam dati koristan savet ili dobrodošlu podršku. Nemojte to shvatiti površno, nego prihvatite pomoć. Budite oprezniji s novcem.

Ljubav: Vaši ljubavni apetiti će porasti, bićete željni ljubavi. Jedna osoba je već neko vreme intenzivno prisutna u vašim mislima. Ona je odškrinula vrata vašeg srca, uprkos tome što ste možda oboje u vezi ili braku. Mogli biste da pristanete na pustolovinu.

Zdravlje: Previše ćete se naprezati, lako gubiti živce i snagu. Ne preterujte s fizičkim naporima. Čuvajte se rizičnih sportova jer je povećana sklonost povredama. Prijaće vam sve što vas može opustiti, naročito masaža.

Najbolji dan: 19. oktobar

Najlošiji dan: 21. oktobar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Opis ovonedeljnih poslova neretko će vas i protiv vaše volje primorati da se više krećete, često učestvujete na sastancima, iznosite svoje ideje i predloge. Do izražaja će doći vaša originalnost i snalažljivost u stresnim situacijama.

Ljubav: Vaš partner će biti aktivniji i preduzetniji nego vi. Bićete skloni ljubomori i sumnjičavosti, ali ne pokušavajte da ga sputavate ili da mu namećete ograničenja koja će ga učiniti nezadovoljnim. Od 26. 10. ulazite u period koji donosi više mira i stabilnosti u veze i brakove.

Zdravlje: Savetujemo vam umereno vežbanje. Prijaće vam i vežbe opuštanja, meditacija ili joga. Vreme je pogodno za sve estetske poduhvate - ugovorite posetu frizeru, pedikiru i odlazak kozmetičarki.

Najbolji dan: 20. oktobar

Najlošiji dan: 22. oktobar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Lakše ćete uspostaviti kontakte s ljudima od autoriteta ili saradnicima. Poslove ćete izuzetno uspešno obavljati zahvaljujući svojoj odličnoj intuiciji, ali pre svega upornosti i snalažljivosti. Neki će iskazati svoje kreativne potencijale.

Ljubav: Rakovima u braku biće bitno da ih partner sledi i podržava njihove profesionalne težnje, što će on i činiti. Slobodni bi mogli da se zaljube, a zauzeti da proslave veridbu, vest o trudnoći, odrede datum venčanja ili počnu zajednički život. Manja emotivna kriza moguća je od 26.10. rođenima u trećoj dekadi.

Zdravlje: Vaša fizička forma će biti na zavidnom nivou. Bićete otporniji na bolesti pa vas neće mučiti ni vaše stare boljke vezane za probavu ili nešto drugo. Ako ste često u saobraćaju, budite oprezan pešak i savestan vozač.

Najbolji dan: 23. oktobar

Najlošiji dan: 18. oktobar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nećete biti zadovoljni odnosom s radnom okolinom, no nemojte praviti nagle rezove. Prilagodite se nastaloj situaciji i ne obazirite se na tračeve. Nemojte se dovoditi u stresne situacije nego ih izbegnite.

Ljubav: Sporni trenuci događaće se zbog različitosti vaših i partnerovih interesovanja i zbog potencijalnih uplitanja drugih ljudi u vaš odnos. Iako to nećete želeti nikome da priznate, pogodiće vas mišljenje ukućana ili bliskih prijatelja o vašoj vezi i partneru.

Zdravlje: Moguće su prolazne tegobe u disajnom i probavnom sistemu. Veće teškoće će vas zaobilaziti. Zdrava ishrana i dovoljan unos tečnosti biće važni za opšte raspoloženje, kao i dovoljno spavanja.

Najbolji dan: 24. oktobar

Najlošiji dan: 20. oktobar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete aktivniji i prodorniji nego inače. Odlučno ćete se suočavati s poslovnom problematikom, uspešno je rešavajući. Izgaraćete na radnom mestu – usporite s takvim tempom jer ćete "pregoreti“.

Ljubav: Partner će vam biti veliki oslonac u nastojanju da zaradite više, uspete u karijeri ili da pretočite svoje ideje u dela. Ljubavne veze biće u prilici da se razviju u čvrste odnose. Venera u znaku Vage od 26. 10. uticaće na veću strast i pojačati osećanja.

Zdravlje: Bićete sjajno raspoloženi pa ćete problemima prilaziti s više optimizma. Ipak, pripazite kako se vaše dobro raspoloženje ne bi pretvorilo u preterano trošenje energije, što može biti podloga za neki poremećaj.

Najbolji dan: 19. oktobar

Najlošiji dan: 22. oktobar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Prodorni i ambiciozni, rešavaćete konkretna pitanja i probleme. Mogao bi da vam bude ponuđen novi posao ili mogućnost dodatne zarade. Ako ste privatni preduzetnik, čuvajte se inspekcije i razborito vladajte finansijama i porezima.

Ljubav: Bićete željni zavođenja i novih ljubavnih iskustava. Češće ćete praktikovati večernje izlaske i upoznavati nova lica. Postoji mogućnost da vaša nova ljubav neće biti iz istog grada kao i vi, ali razdaljina vam neće predstavljati nikakvu prepreku.

Zdravlje: Na zdravlje nećete moći da se požalite. Krasiće vas optimizam i visok nivo energije, a i stres ćete dobro podnositi. Manje tegobe može da vam stvara koža lica, naročito ako ste tinejdžer i borite se s aknama.

Najbolji dan: 21. oktobar

Najlošiji dan: 18. oktobar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Otvoriće se vrata pozitivnim zbivanjima, pa će porasti vaš ugled u radnoj sredini. Učvrstićete klimave i dosad neizvesne odnose s okolinom, što će povoljno uticati na vaše samopouzdanje. Od 24. 10. moguća je stagnacija.

Ljubav: Verbalni flert će vas ispunjavati više od bilo kakvog zagrljaja ili poljupca. Škorpije koje su pronašli svoju srodnu dušu, moći će da se opuste i usmere energiju na stvari od egzistencijalne važnosti, kao što su finansije i poslovne perspektive.

Zdravlje: Mnoge promene koje vam se događaju u životu mogu delovati stresno i aktivirati vaše hronične boljke. Stoga bi bilo uputno da izbegavate veće fizičke napore. Pazite na ishranu, izbacite masti i šećere.

Najbolji dan: 23. oktobar

Najlošiji dan: 20. oktobar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Najbolje ćete poslovati u pozadini, ne otkrivajući drugima svoje planove i ideje. Budite tajanstveni i dobro otvorite oči kako vam ništa ne bi promaklo. Neki ljudi možda spletkare protiv vas i rade vam iza leđa.

Ljubav: Kako biste što bolje uživali u novim ljubavnim situacijama, raščistite nesigurnosti vezane za prošlost. Ako treba, otvoreno razgovarajte s bivšom simpatijom i odredite vaš budući smer – bilo s njom ili bez nje. Samci treće dekade će se u nekoga jako zaljubiti.

Zdravlje: Omogućite sebi redovno spavanje, zdravu ishranu, dodir s prirodom i više odmora. Nervoza bi mogla nepovoljno da deluje na vaše nerve, ali i probavu. Koristiće vam medni preparati i mnogo lekovitih čajeva.

Najbolji dan: 24. oktobar

Najlošiji dan: 22. oktobar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Možete mnogo da učinite na poslovnom planu, naročito u onom delu gde vam je potrebna saradnja ili pristanak drugih. Vođenje dokumentacije, te administrativni, računovodstveni i sekretarski poslovi biće uspešni.

Ljubav: Uzavrele strasti koje postoje između vas i voljene osobe nadahnjuju vaš odnos. Mnogima od vas smeši se ljubavna sreća. Ovo su odlični dani da nekom priznate svoja osećanja, zaprosite voljenu osobu ili se jednostavno odlučite za brak. Međutim, isto vam se ne preporučuje nakon 26. 10.

Zdravlje: Moći ćete da se pohvalite odličnim psiho-fizičkim stanjem. Manje tegobe s kičmom pokušajte da uklonite laganim vežbama pa ne zaboravite na sportske aktivnosti. Pokušajte s vežbama rastezanja, ali bez preterivanja.

Najbolji dan: 19. oktobar

Najlošiji dan: 24. oktobar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Poslovni život biće vam izuzetno naporan i nepredvidiv. Iscrpljivaće vas loši međuljudski odnosi u radnoj sredini, a takva napeta atmosfera smanjivaće vašu motivaciju i entuzijazam. Krajem meseca budite posebno na oprezu.

Ljubav: Samci bi mogli u prijateljskom krugu da upoznaju strastvenu osobu s kojom će uživati u dugim telefonskim razgovorima, izlascima i burnim noćnim provodima. Ako ste u braku, moguće je izraženije nerazumevanje, ali brzo ćete se pomiriti.

Zdravlje: Zdravija ishrana, intenzivnije sportske aktivnosti i suzdržanost pri konzumiranju cigareta i alkohola, uspešno će rešiti glavninu vaših zdravstvenih problema. Ako vas mori nesanica, nemojte spavati u prezagrejanoj spavaćoj sobi.

Najbolji dan: 21. oktobar

Najlošiji dan: 18. oktobar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Planete će vas naoružati novom nadom i energijom. Ostvarićete neki od smelijih ciljeva, lakše obavljati svakodnevne poslove, naći više vremena za sebe i one koje volite. Moguće je i poslovno putovanje.

Ljubav: Novi ljubavni počeci, ma koliko obilovali intenzivnim, gotovo nestvarnim trenucima, mogli bi se uskoro nasukati na hridi svakodnevice. Zaokupljenost poslom neće vam ostavljati dovoljno vremena za ljubav. Šteta, jer su ovi dani sjajni za produbljivanje romantike.

Zdravlje: Bićete u odličnoj formi. Više ćete se kretati, a dani će vam biti ispunjeni uzbudljivim susretima i kontaktima. Osetićete porast samopouzdanja i preduzetnosti, pa će mnogi prekinuti s porocima i prikloniti se zdravijem životnom stilu.

Najbolji dan: 23. oktobar

Najlošiji dan: 20. oktobar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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