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Stanete pred policu sa maslinovim uljem i pokušavate da odlučite koju bocu da kupite. Jedna ima raskošnu etiketu, druga je skuplja, treća obećava vrhunski kvalitet.

Za početak, važno je da znate da razlikujete kvalitet od autentičnosti. Ne postoji pouzdan kućni test kojim možete da dokažete da maslinovo ulje nije pomešano sa drugim uljima. Za to su potrebne stručne analize, ali postoje jednostavne provere koje mogu da vam pomognu da bolje izaberete bocu i procenite njenu svežinu. Na tu razliku ukazuje i Severnoameričko udruženje za maslinovo ulje.

1. Pročitajte etiketu i pogledajte bocu

Ako tražite ekstra devičansko maslinovo ulje, proverite da li je na deklaraciji navedena upravo ta kategorija, odnosno oznaka "extra virgin". Stručnjaci sa Univerziteta Kalifornije u Dejvisu preporučuju ovu kategoriju kao polaznu tačku pri izboru kvalitetnog ulja.

Zatim potražite datum berbe. On govori kada su masline ubrane, dok rok trajanja ne otkriva nužno koliko je ulje sveže. Ako je datum berbe naveden, prednost dajte skorijoj berbi, savetuju stručnjaci u vodiču Univerziteta Kalifornije za kupovinu maslinovog ulja.

Maslinovo ulje Foto: Reuters

Obratite pažnju i na ambalažu. Tamno staklo, metalna ambalaža ili kutija koja zaklanja bocu pomažu da ulje bude zaštićeno od svetlosti. Birajte i količinu koju možete da potrošite za približno šest nedelja nakon otvaranja, umesto velike boce koja će mesecima stajati uz šporet. Toplota i svetlost ubrzavaju gubitak svežine.

2. Sipajte malo ulja u čašu i pomirišite ga

Za ovu proveru dovoljna je mala, čista čaša. Sipajte približno jednu supenu kašiku ulja, obuhvatite čašu dlanom i drugom rukom prekrijte otvor. Lagano je zavrtite i zagrejte rukama, pa otkrijte i pomirišite ulje.

Prema uputstvu Severnoameričkog udruženja za maslinovo ulje za degustaciju, obratite pažnju na sveže, voćne i biljne arome. Miris buđi, sirćeta ili užeglosti može da ukaže na mane ulja. Zelena boja, međutim, nije dokaz boljeg kvaliteta. Profesionalni degustatori koriste obojene čaše kako izgled ne bi uticao na njihovu procenu.

Provera maslinovog ulja Foto: Shutterstock

3. Probajte ga bez hrane i obratite pažnju na gorčinu

Uzmite mali gutljaj ulja, rasporedite ga preko jezika i progutajte malu količinu. Tako ćete lakše primetiti ukus i osećaj koji ostavlja u grlu.

Gorčina i peckanje u grlu spadaju u pozitivne osobine ekstra devičanskog maslinovog ulja. Ne znače automatski da je ulje pokvareno. Njihova jačina može da se razlikuje, pa nemojte da birate bocu samo po tome koliko vas ulje "zapeče". Kućna degustacija pomaže da upoznate ukus, ali ne zamenjuje procenu obučenih degustatora.

A šta je sa popularnim testom u frižideru?

Možda ste čuli savet da maslinovo ulje stavite u frižider. Ako se stegne, navodno je pravo. Istraživači sa UC Davis Olive Center proverili su ovu tvrdnju i zaključili da test u frižideru nije pouzdan pokazatelj ni čistoće ni kvaliteta ulja. Zato njegovo zgušnjavanje ili izostanak zgušnjavanja, nije dovoljno za zaključak o sadržaju boce. Istraživanje možete da pročitate OVDE.

Dakle, kada pronađete ulje koje vam odgovara, držite ga dobro zatvorenog, na tamnom mestu i dalje od izvora toplote. Najbolja boca malo vredi ako je mesecima čuvate pored vrelog šporeta.

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