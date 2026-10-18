Slušaj vest

Nova epizoda Superpoteredonela je milion dinara u ruke dvadesetčetvorogodišnjeg Vasilija Kuburovića iz Beograda, koji je već pri svom debitantskom kvizaškom nastupu uspeo da nadigra čak četvoro tragača! Ipak, pre nego što je počela borba za velike novčane iznose, pažnju u studiju ukrao je jedan šestogodišnjak iz Niša, koji već sada zna na čijoj strani želi da se nađe kada poraste.

Porodica Antić iz Niša, otac Dušan, majka Katarina i njihovi sinovi Luka i Vuk, veliki su ljubitelji Potere i Superpotere, a svoju naklonost prema kvizovima pokazali su na nesvakidašnji način. Na snimanje su doneli maketu studija Superpotere, koju su napravili od LEGO kockica, sa sve takmičarem, voditeljem i tragačima na njihovim pozicijama.

Porodica Antić u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

Šestogodišnji Luka objasnio je da se na maketi mogu videti Milan, Milica, Žarko i Dušan, kao i Jovan Memedović i takmičar. Voditelj je odmah primetio da jedan član tima tragača nedostaje, pa je kroz šalu konstatovao: "To je za onaj period pre nego što smo ubacili u igru našeg Aleksu.“ Spremno se nadovezao i sam Aleksa: "Ja sam takmičar! To je ta epizoda“, aludirajući na svoje rekordno učešće u Superpoteri.

A kada ga je Memedović upitao "Šta ćeš jednog dana biti, Luka?“, dečak je bez razmišljanja odgovorio: "Tragač!“, što je izazvalo gromoglasan aplauz u studiju. Otkrio je i da mu je omiljeni tragač Žarko, pa je jasno ko bi jednog dana mogao da mu bude uzor za kvizašku karijeru.

Vasilije Kuburović osvojio 1.000.000 dinara u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

Nakon simpatičnog uvoda, usledila je ozbiljna borba znanja i vremena. Pred tragače su izašla četvorica takmičara, a jedini koji je uspeo da ih savlada bio je Vasilije Kuburović, student pete godine medicine iz Beograda. Iako mu je ovo bilo prvo učešće u nekom kvizu, pred četvoro iskusnih tragača pokazao je zavidnu koncentraciju i sigurnost. U napetoj završnici uspeo je da ih nadigra i osvoji 1.000.000 dinara, ostavivši na svom satu čak četiri sekunde!

Na Memedovićevo pitanje kako je ovaj duel izgledao iz njegovog ugla, mladi pobednik, još pod utiskom velikog uspeha, priznao je: "Još uvek mi misli nisu došle u glavu da procesuiram, samo osećam uzbuđenje i napetost. Bilo je jako uzbudljivo.“

Tako je nova Superpotera protekla u znaku dva mlada ljubitelja kvizova - jednog koji sanja da postane tragač i drugog koji je već pri prvom susretu sa njima pokazao da može da ih pobedi.

Video: Kviz Mozaik