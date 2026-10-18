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Lana Radeljak, ćerka preduzetnika Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, udala se za svog izabranika Antonija Barišića. Vest je objavila na društvenim mrežama, gde je podelila i kratke snimke s venčanja.

Prvi trenuci braka

Dok je Antonio nosio crno odelo i belu košulju, Lana je odabrala jednostavnu i elegantnu belu venčanicu koja je pratila liniju tela. Kosa joj je bila oblikovana u blage talase.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje Lane Radeljak:

1/10 Vidi galeriju Venčanje Lane Radeljak Foto: Printscreen/ Instagram/ radeljaklana

Podelila je i snimak na kom joj otac čestita, a uz njega je stajala posveta: "Uvek njegova mala curica". Iako se o venčanju ne zna mnogo detalja, ranije je bilo poznato da će se održati u Zagrebu.

Put do oltara

Lana i Antonio Barišić verili su se početkom maja 2025. godine. Srećnu vest tada je takođe podelila na društvenim mrežama, gde je objavila fotografije dijamantnog vereničkog prstena uz kratku poruku: "Plot twist".

Naknadno je ispričala da ju je prosidba iznenadila, iako su ona i Antonio već pre razgovarali o braku i planirali zajedničku budućnost. Otkrila je i da je Antonio pre prosidbe razgovarao s njenim ocem Josipom Radeljakom i zatražio njenu ruku.

Antonio Barišić je magistar hemije, a deo javnosti ga prepoznaje i kao takmičara iz kulinarskog šoua Masterchef.

Video: Venčanje Tamare Kalinić