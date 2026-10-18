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Članovi britanske kraljevske porodice, najpoznatije porodice na svetu, koja je na čelu njihove države, ipak moraju da vode obične živote koliko je to moguće. To podrazumeva i pohađanje škole, gde su samo neki od mnogo učenika, pa im se nastavnici ne obraćaju titulom "Vaše Kraljevskom Veličanstvo" nego su kao i svi njihovi školski drugovi.

Deca princa Vilijama i Kejt Midlton navodno u školi koriste prezime, a ne titulu, i to Vels, pa ih nastavnici i školski drugari zovu Džordž Vels, Šarlot Vels i Lui Vels.

Ovo prezime, naravno, nije slučajno izabrano, već je reč o tradiciji. Članovi kraljevske porodice, naime, često koriste titulu svojih roditelja kao prezime, uglavnom u školi ili tokom služenja vojske.

Kraljevska porodica Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zašto se zovu Vels?

Princ Vilijam i Kejt Midlton su posle smrti kraljice Elizabete 2022. godine postali princ i princeza od Velsa, a prethodno su imali titule vojvode i vojvotkinje od Kembridža. Tih dana su njihova deca u školi koristila prezime Kembridž.

Tako je bilo i s prinčevima Vilijamom i Harijem dok su odrastali. Kako je njihov otac Čarls bio princ od Velsa, oni su u školi korisitli prezime Vels, a isto je bilo i tokom služenja vojske.

Džordž je odnedavno učenik Itona

Dok Šarlot i Lui pohađaju "Lambruk", njihov stariji brat Džordž je ove jeseni krenuo na Iton, prestižni internat za dečake u Berkširu koji je svojevremeno pohađao i njegov otac.

Vilijam je bio učenik Itona od 1995. do 2000. godine, dok je Hari tamo proveo period od 1998. do 2003. godine. Ova škola je, inače, osnovana još 1440. godine i jedna je od najpoznatijih obrazovnih ustanova u Velikoj Britaniji.

Džordž je prvog dana u školi izgledao vrlo elegantno, u crnom odelu i s plavom kravatom, nakon čega se presvukao u tradicionalnu školsku uniformu koja uključuje crni frak, prsluk, pantalone na pruge i belu košulju s krutom kragnom.

Iako će mu činjenica da je njegov otac bivši učenik Itona sigurno biti od pomoći, kraljevski komentatori smatraju da će za budućeg kralja najveći izazov biti nešto sasvim drugo – privatnost.

Kraljevska komentatorka Kinzi Šofild je rekla da Džordžov najveći izazov verovatno neće biti učenje ili sklapanje prijateljstava, već "balansiranje privatnosti sa činjenicom da svaki njegov školski drug ima TikTok".

Kako je objasnila, prinčevi Vilijam i Hari su školu pohađali pre nego što su društvene mreže potpuno promenile odrastanje mladih, dok Džordž nema taj luksuz.

Ipak, očekuje se da će on imati sopstvenu sobu i biti uključen u školski društveni život, kao i da će se priključiti sportskim aktivnostima. Uz to, u školi će imati svojevrsnu prednost jer već postoji porodična veza, pošto njegov otac dobro poznaje život u Itonu i može da ga posavetuje.

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