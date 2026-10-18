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Iza njenog prepoznatljivog osmeha i uspešne karijere krije se ogromna tuga, s obzirom na to da je Milica Milša pre deset godina ostala bez osobe koja joj je bila najveća podrška i oslonac u životu.

Objavom ove arhivske fotografije, Milica je svojevremeno obeležila tužnu godišnjicu, a njene reči nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Uz dirljivu sliku iz najranijeg detinjstva, glumica je napisala:

"Mamili moja. Deset godina bez tebe. Sve na svetu bih dala samo za još jedan ovakav zagrljaj. Mama, volim te zauvek u večnosti i beskraju, moja zvezdo vodiljo".

Milica Milša Foto: Printscreen/Instagram/milicamilsa

Ova objava odmah je naišla na lavinu komentara podrške njenih kolega i vernih fanova, koji su uputili reči utehe omiljenoj glumici, s obzirom na to da je poznato koliko je bila vezana za svoju majku i koliko joj njen gubitak i danas teško pada.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Milica Milša