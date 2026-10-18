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Svinjska mast ili ulje, šta je bolji izbor za prženje? Ova dilema godinama se vodi u srpskim kuhinjama, a odgovor nije tako jednostavan. Teglica svinjske masti često stoji u frižideru pored flaše suncokretovog ulja, ali kada je u pitanju prženje u tiganju, razlike između ovih masnoća mogu biti značajne.

Svinjska mast ili ulje za prženje?

Kada biramo masnoću za prženje, važno je uzeti u obzir njen sastav i način na koji reaguje na visoke temperature.

Svinjska mast sadrži veći udeo zasićenih masti, dok neka biljna ulja sadrže više nezasićenih masnih kiselina. Zbog toga se različite masnoće mogu različito ponašati prilikom zagrevanja.

Ipak, to ne znači da je jedna masnoća uvek dobra, a druga loša. Količina, temperatura i način pripreme hrane takođe imaju važnu ulogu.

Svinjska mast Foto: Shutterstock

Nije isto da li masnoću koristite za kratko dinstanje, pečenje ili prženje na visokim temperaturama. Kada se ulje ili mast previše zagrevaju, može doći do njihove razgradnje i stvaranja nepoželjnih jedinjenja. Zbog toga je važno izbegavati nepotrebno pregrevanje masnoće.

Posebnu pažnju treba obratiti na ponovno zagrevanje ulja ili masti. Ako se ista masnoća koristi više puta, naročito nakon dugotrajnog zagrevanja, njena svojstva se mogu promeniti.

Odgovor zavisi od toga koje ulje koristite i za šta ga upotrebljavate. Svinjska mast može biti praktičan izbor za prženje i pečenje, dok se različita biljna ulja koriste za brojne druge namene. Maslinovo ulje, na primer, često se koristi za salate, prelive i pripremu različitih jela.

Zato pitanje „šta je zdravije, svinjska mast ili ulje“ nema univerzalan odgovor. Nisu sva ulja ista, baš kao što ni način korišćenja masti nije isti.

Suncokretovo ulje Foto: Shutterstock

Koju masnoću izabrati za prženje?

Ako birate masnoću za prženje, obratite pažnju na nekoliko stvari:

- koja je vrsta masnoće u pitanju

- kako se ponaša pri zagrevanju

- koliko visoku temperaturu koristite

- koliko često pržite hranu

- da li masnoću ponovo koristite.

Količina masnoće koju koristite takođe je važna. Čak i kada odaberete odgovarajuću masnoću za određenu vrstu pripreme, nije preporučljivo preterivati sa njenom količinom.

Dilema svinjska mast ili ulje nema jedan odgovor koji važi za svaku kuhinju i svaki način pripreme hrane. Mnogo je važnije da obratite pažnju na vrstu masnoće, temperaturu na kojoj je zagrevate, količinu koju koristite i izbegavanje njenog višestrukog zagrevanja.

Zato, pre nego što sledeći put stavite tiganj na šporet, nije dovoljno pitati samo da li je mast bolja od ulja. Važno je i kako, koliko i koliko često određenu masnoću koristite.

(Kurir.rs/Najžena)

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