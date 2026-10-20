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Trinaest godina od smrti Jovanke Broz navršava se 20. oktobra. Udovica Josipa Broza Tita preminula je 2013. godine u beogradskom Urgentnom centru, u 89. godini, nakon gotovo dva meseca bolničkog lečenja. O njenom životu posle Titove smrti govorio je advokat Toma Fila, opisujući šta mu je pričala o oduzetim ličnim stvarima, odnosu sa suprugom i strahu da će je izneveriti i ljudi kojima je ukazala poverenje.

Jovanka Broz i Josip Broz Tito Foto: Valeriy Shustov / Sputnik / Profimedia

Filina sećanja obuhvataju i susrete u njegovom porodičnom domu, gde je Jovanka provodila vreme sa njegovom majkom Eli. Njihova bliskost, prema njegovim rečima, postala je važan deo odnosa koji je prevazilazio advokatsko zastupanje.

Titova preporuka dovela ju je u kancelariju Fila

Početak saradnje sa porodicom Fila advokat je povezao sa preporukom koju je Jovanka, prema njegovim rečima, dobila od supruga. Objasnio je da se ona nakon Titove smrti obratila njegovom ocu Filoti, tadašnjem šefu kancelarije, a osvrnuo se i na ulogu Titovog sina Žarka u pitanju nasleđa.

Filota Fila i Toma Fila Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

- Tito je umro 1980. godine i tada je ona došla kod mog oca, on je bio šef kancelarije tada (po njemu se i zove kancelarija Fila, a ne Toma Fila), i rekla je tad da joj je Tito kazao: „Ako ti ikada bude potreban advokat, idi kod File, oni se ne plaše nikoga“, i to je bilo posle Titove smrti. Bilo je vrlo neprijatno jer je ona tad jedino mogla da se osloni na mene. Ja nikada nisam video nijednog člana njene porodice ni nikog drugog. Jedino je Žarko Broz potegao tu parnicu za nasleđe i on je bio vrlo korektan. Vrlo brzo je umro, a pre smrti je tražio da se Jovankino da Jovanki, ali i on da dobije nešto, međutim ja sam pokušavao, ali...

On se zalagao da Jovanki nešto ostane, da se potpuno poštuje njen integritet jer je bila zakonita Titova supruga kad je on preminuo. On nikada nije hteo da se razvede, podmetali su mu papire da potpise, ali nije. Bila je velika razlika u godinama i nije hteo da ima decu sa njom, to je jedino što mi je ona rekla – rekao je Fila.

„Jovanka je obožavala Tita“

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/9 Vidi galeriju Josip Broz Tito i Jovanka Broz Foto: ullstein bild / - / Profimedia, Arhiv Jugoslavije, imago stock&people / imago stock&people / Profimedia

Govoreći o njihovom odnosu, advokat je odbacio glasine da je Jovanka želela da otruje supruga. U podkastu „Životna priča“ opisao je kako su izgledali njihovi razgovori kada bi pomenuli Tita.

- Jovanka je obožavala Tita, svaki put kad bismo pričali o njemu ona je plakala. Nema ni govora da su bili u lošim odnosima, niti da je htela da ga otruje. Takve glasine plasirali su, kako je govorila, nitkovi kojima je Tito bio okružen – otkrio je advokat.

Fila je smatrao da je Jovankina uloga u Titovom životu smetala pojedincima iz njegovog okruženja. Tu procenu je, međutim, izričito predstavio kao sopstveno mišljenje.

Foto: Vasily / Sputnik / Profimedia

- Ja mislim, to je moje mišljenje, ne mogu da tvrdim, da je Tito jedino preko Jovanke saznavao šta se dešava u svetu i u Jugoslaviji. Ona je bila nekontrolisani izvor informacija. Ona je bila sa njim i govorila mu je ono što je htela i ono što je bila istina, a drugi su filovali. Svako ko je došao kod Tita da ga primi, prvo je prolazio obuku bezbednjaka Dolanca, Ljubičića... - rekao je Fila.

Odlikovanja je želela da izloži javnosti

Jedan od zahteva koje je podnosio u Jovankino ime odnosio se na Titova odlikovanja. Prema Filinom svedočenju, želela je da ona budu dostupna javnosti i izložena kao njena donacija. U istom razgovoru opisao je i pokušaj da za nju ostvari pravo na porodičnu penziju.

- Imao je jedan mali vinograd, 20 ari, i to je za života poklonio Žarku kao najstarijem sinu. A nakon smrti šta je ostalo. Pa imao je jedan sef, taj sef je bio otvoren. Tu su nađene zlatne kraljeve poluge. A Jovanka je tražila da joj se daju odlikovanja, osim Narodnog heroja koji po zakonu treba da se vrati tamo odakle je došao. Ona je htela da se odlikovanja izlože svima, nije ih htela zbog sebe. Ta odlikovanja vrede milione, a ona je tražila samo da ih dobije i da ih izloži i da piše da je to donacija Jovanke Broz. To je ono što sam tražio kad sam je zastupao. Ona to nije dobila. Tražio sam i da dobije penziju Titovu, a oni su rekli da je Tito bio izdržavano lice. Tito je čak uzimao i dečiji dodatak za Mišu Broza, njegovog najmlađeg sina. Oni su osporili da je Tito imao platu, pa sam ja izvadio tajni službeni list gde je pisalo kolika je njegova plata, oko 1.000 evra je bila plus dečiji dodatak. On nije imao ništa na sebe.

Toma Fila Foto: Kurir

Iznos u evrima Fila je upotrebio kao naknadno poređenje vrednosti tadašnje plate, budući da ta valuta nije postojala za Titovog života.

Novac su joj, prema Filinim rečima, donosili iz Bitolja

Objašnjavajući od čega je Jovanka živela, advokat je ispričao da je dobijala novčanu pomoć koja je stizala preko vojnika kurira. Govorio je i o neuspešnim pokušajima da njene zahteve reši pred institucijama, kao i o sudbini sudskog predmeta.

- Dva čoveka iz Bitolja su preko kurira vojnika, u koverti su joj nosili svakog meseca novac u visini plate predsednika savezne republike, onda kada je prestala da bude republika, onda u visini plate predsednika skupštine. Prema njoj je učinjena velika nepravda, to je užasno, odvratno šta je urađeno. Ja na zakonski način nisam mogao ništa da uradim. Ja sam pokušavao. Predsednik suda je u sefu držao taj predmet. Onda su došle demokrate i ja rekoh sada će da bude dobro i pravedno i nestane predmet. Pitam se ja gde je predmet, kaže Nikola Latinović tad: „Tomo, ti znaš da je bio u mom sefu“, sledeći predsednik kaže: „Ja predmet nisam dobio u sefu nije bilo ničega“ - rekao je Toma Fila.

„Uzeli su joj sve, pa čak i četkicu za zube“

Foto: Marina Lopičić, Profimedia

Filina sećanja na postupanje prema Jovanki obuhvataju i tvrdnje o odnošenju njenih ličnih predmeta. Opisao je pretresanje garderobe i potragu za navodno skrivenim mikrofilmovima.

- Uzeli su joj sve, pa čak i četkicu za zube, valjda da bi je zadržali kao suvenir. To su uradili oni iz desete komisije. Prethodnih devet je pokupilo sve drugo. Bili su toliko nemilosrdni da su joj rašivali porube na haljinama ne bi li otkrili neke skrivene mikrofilmove kojih, naravno, nije bilo - naveo je advokat.

Jednu od poseta svom porodičnom domu zapamtio je po prstenu koji je Jovanka nosila, a iz kojeg je nedostajao kamen.

Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal

- Sećam se, Jovanka je jednom došla kod nas u stan i na ruci je imala prsten bez kamena. Moja supruga Vesna ju je pitala da joj kamen iz prstena slučajno nije ispao na naš tepih, spremna da ga potraži. Jovanka je odmahnula glavom i rekla da su kamen iz prstena izvukli članovi komisije, a prsten su joj ostavili, jer su procenili da ima minornu vrednost - ispričao je Toma Fila.

Bliskost sa njegovom majkom i pitanje izdaje

Jovanka je u porodici Fila razvila poseban odnos sa njegovom majkom Eli. Njih dve su provodile sate u razgovoru uz grčke gurabije, a advokat je upravo tu bliskost izdvajao kao važan deo njihovog poznanstva.

Kada ga je Jovanka pitala da li bi je ikada izdao kao njen zastupnik, odgovorio joj je:

- Samo u jednom slučaju – ako me ucene životom moje majke.

Prema njegovim rečima, takva ucena nikada se nije dogodila.

Sahranjena je u Kući cveća

Pogledajte u galeriji kako je izledala njena sahrana:

1/12 Vidi galeriju Sahrana Jovanke Broz Foto: AP/Darko Vojinović, Nemanja Pančić

Fila je u razgovoru odbacio i pretpostavku da je brak Jovanke i Tita bio ugovoren, a potom izneo i ličnu nedoumicu o Titovoj sahrani.

- Ne, nije. Jovanka jeste bila partizanka, bila je u četi iz Like i kad su hteli da vrate Tita u Karlovac, on je rekao: „A gde Jovanku da vratite u Lici više nema Srba“. Ona je na kraju sahranjena pored Tita. Ja sam mnogo ljudi poznavao iz njihovog okruženja, niko od njih nije tvrdio ili se zakleo da je Tito sahranjen u Kući cveća, ali je činjenica da su ljudi tvrdili da jeste - rekao je Fila.

Video: Izložba odeće i ličnih stvari Jovanke Broz