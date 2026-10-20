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Bivši libijski lider Moamer el Gadafi bio je poznat po tome što je voleo da bude okružen atraktivnim ženama, pri čemu nije birao sredstva kako bi ih primorao na boravak u svom haremu, često protiv njihove volje.

Svetska javnost ostala je zatečena nakon šokantne ispovesti devojke koja je pod pseudonimom Soraja otkrila kako je sa svega 15 godina oteta i odvedena u njegovu rezidenciju, gde je diktator pokušao na silu da je zlostavlja. Njena potresna priča objavljena je u knjizi "Gadafijev harem" francuske novinarke Anik Kožan. Soraja je iznela mučne detalje svog stradanja, a njene navode potvrdili su očevici i druge devojke koje su prošle kroz istu torturu.

Pogledajte u galeriji fotografije Moamera el Gadafija:

1/13 Vidi galeriju Moamer el Gadafi Foto: SERGIO BARRENECHEA / Teresa / Profimedia, Nora Schuster / AFP / Profimedia, Sven Simon / United Archives / Profimedia

"Stigli smo u neku vrstu logora. Bilo je nekoliko šatora i ogromna prikolica odnosno veoma luksuzan kamper kombi. Mabruka je krenula ka kamperu, pokazujući mi da je pratim, a u drugom automobilu, koji je napuštao to mesto, učinilo mi se da vidim jednu od devojčica iz škole koja je takođe izabrana da pozdravi vođu prethodnog dana. To je trebalo da me umiri, ali me je ipak obuzeo neopisiv osećaj straha kad sam ušla u kamper. Kao da se celo moje biće borilo protiv ove situacije. Kao da sam intuitivno znala da se događa nešto veoma, veoma loše. Bila sam uznemirena i posramljena i nisam mogla da shvatim zašto sve to rade. Zamotali su me u ogrtač i vratili u sobu.

"Obući ćemo te kako treba i našminkati te i onda ćeš moći da vidiš tatu Muamera”, rekla mi je Mabruka, žena koja je bila tu za Gatafija. Dali su mi tanga gaćice, nešto što tada nikada ranije nisam videla, a zatim i belu satensku haljinu sa prorezom sa strane i dekolteom. Kosu su mi raspustili, našminkali me, naneli parfem i stavili malo sjaja na usne, nešto što moja mama nikada ne bi dozvolila. Mabruka je pogledala rezultat, uhvatila me je za ruku i povela niz hodnika. Zaustavila se ispred vrata, otvorila ih i praktično me gurnula unutra. Gadafi je bio na svom krevetu potpuno go. Bila sam prestravljena. Pokrila sam oči od šoka se povukla misleći: "Dogodila se užasna greška. Ne treba ja da budem sada ovde. O Bože." Okrenula sam se i ugledala Mabruku na pragu sa čvrstim izrazom lica", napisano je u Sorajinoj ispovesti.

Moamer el Gadafi Foto: Preentscreen/Youtube

Pružala je otpor

"Gadafi me je zgrabio za ruku i naterao da sednem pored njega. Nisam se usudila ni da ga pogledam. "Okreni se k*rvo", govorio je. Tada nisam znala ni šta znači ta reč, ali osetila sam da je to vulgarna i užasna reč za prezrenu ženu. Nisam se dala. Ponovo je pokušao da me okrene prema sebi, ali sam se opirala. Povukao me je za ruku i rame. Celo telo mi se ukočilo. Onda me je naterao da pomerim glavu tako što me je povukao za kosu. "Ne boj se. Ja sam tvoj tata. Tako me zoveš, zar ne? Ali, ja sam i tvoj brat i uskoro ću biti tvoj ljubavnik. Biću ti sve to. Jer ćeš ti ostati ovde i bićeš sa mnom zauvek", rekao je Gadafi. Njegovo lice se približilo mom i osećala sam njegov dah. Počeo je da me ljubi u vrat i po obrazima. Ostala sam ukočena kao komad drveta. Hteo je da me zagrli, ali sam se udaljila. Prišao mi je, a ja sam se opet okrenula od njega i počela da plačem. Približio mi se i uhvatio me za glavu. Skočila sam, a on me je povukao za ruku, međutim, ponovo sam ga odgurnula. On se iznervirao. Želeo je da me natera da legnem pa smo se potukli. Režao je na mene”, opisala je Soraja dramatične momente.

Život u zatočeništvu

"Mabruka me je odvukla nazad u laboratoriju. Bila je besna.

Muamer el Gadafi Foto: Profimedia / Sysoyev Grigory 7 TASS

"Kako se usuđuješ da se tako ponašaš prema svom gospodaru? Tvoja dužnost je da mu se pokoriš."

"Želim da idem kući", rekla sam.

"Nigde ti ne mrdaš! Tvoje mesto je ovde", odgovorile su.

"Dajte mi moje stvari. Hoću da idem da vidim svoju mamu", rekla sam.

"Pokaži poštovanje. Inače će te Muamer naterati da skupo platiš neposlušnost. Pretvaraš se da si nevina devojčica, licemerko, ali savršeno dobro znaš šta se dešava. Od sada ćeš nas slušati. Muamera i mene. I radićeš ono što ti se kaže. Bez reči žalbe. Razumeš li?"

Nakon toga je ušla Fatiha, pustila televizijski program i tiho joj se obratila.

"Dozvoli im da rade sa tobom šta hoće. To će vam sve olakšati. Ako se ne opireš bićeš dobro. Samo treba da uradiš sve što traže od tebe."

Muamer el Gadafi Foto: AGF s.r.l. / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Plakala sam i ležala nepomično. Bila sam zatvorenik. Gde sam pogrešila? Oko jedan sat došla je Fatiha i obukla me u vrlo kratku plavu haljinu od satena. To je zapravo više bio negliže. Pokvasila mi je kosu i stavila malo pene na nju. Mabruka je proverila moj izgled, čvrsto me uhvatila za ruku, a onda odvela do Gadafijeve spavaće sobe. "Ovog puta ćeš ispuniti želje svog gospodara ili ću te ubiti", zapretila je i ugurala me u sobu. Vođa je sedeo na svom krevetu u trenerci i potkošulji sa cigarom u ustima. Polako je izduvavao dim i hladno me je gledao. "Ti si ku*va. Sedi blizu mene. Uradićeš sve što tražim od tebe. Daću ti nakit i lepu kuću. Naučiću te da voziš i daću ti auto. Jednog dana ćeš čak moći da studiraš u inostranstvu ako poželiš. Odvešću te gde god želiš. Čuješ li šta ti govorim? Svaka želja će ti biti ispunjena!" Želim da idem kući kod mame", rekla sam.

Ugasio je cigaretu i povisio ton

"Slušaj me dobro. Prestani sa tim. Razumeš li? Prestani sa tom idejom da ćeš se vratiti kući. Od sada ćeš biti ovde sa mnom i na sve drugo moraš da zaboraviš."

Nisam mogla da verujem šta je govorio. To je bilo van granica razuma. Povukao me je do kreveta i ugrizao za nadlakticu. Bolelo me je. Pokušao je da me skine. Već sam se osećala toliko golo u toj mini haljini i nisam mogla da dozvolim da me skine u potpunosti. Opirala sam se, a on mi je razdvajao ruke. Bacio me je na krevet i potom besno ustao i nestao. Mabruka je došla za sekundu.

Moamer el Gadafi Foto: Profimedia

"Ovo je prvi put da mi se devojka ovoliko opire. Ti si kriva Mabruka! Rekao sam ti da je naučiš. Zato uradi to ili ćete platiti cenu neuspeha."

"Gospodaru, zaboravite ovu devojku, tvrdoglava je kao mazga. Vratićemo je majci i naći ću ti drugu", dodala je Mabruka.

"Ne, pripremite nju, ja nju želim", rekao je Gadafi.

"Vratili su me u moj krevet u mrkli mrak. Te noći uopšte nisam spavala. U zoru, kada sam počela da padam od iscrpljenosti, Mabruka je došla: "Ustani, obuci ovu uniformu. Krećemo za Sirt." "Znači idemo kući kod mame?", pitala sam.

"Ne, negde drugde", odsečno je odgovorila.

Pogledajte video: Ispovest devojke iz Gadafijevog harema