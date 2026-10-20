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Dobar odrezak mnogima je sinonim za luksuzan ručak, ali kvalitetni komadi govedine često koštaju dovoljno da ih ne kupujemo baš svakog dana. Problem, međutim, nije samo u ceni. Čak i kada izaberemo dobar komad mesa, lako može da postane žilav ako ga ne pripremimo pravilno.

Jedan poznati američki kuvar tvrdi da postoji vrlo jednostavan način da i pristupačniji komadi mesa postanu znatno mekši, a za to vam nije potreban nikakav specijalan sastojak.

Foto: youtube/ Cowboy Kent Rollins

Sve što treba jeste - kafa.

Kauboj Kent Rolins, poznat po praktičnim savetima za pripremu mesa i jelima sa roštilja, pokazao je na svom Jutjub kanalu kako koristi ohlađenu kafu kao marinadu za govedinu.

„Govorimo o mariniranju odrezaka u kafi. Da, dobro ste čuli, u kafi. Važno je da kafa pre toga bude dobro ohlađena“, objasnio je Rolins.

Zašto kafa može da omekša meso

Prema njegovom objašnjenju, tajna je u kiselosti kafe.

„A šta će kafa napraviti? Kafa sadrži kiselinu koja će pomoći da se meso razgradi i učini ga još mekšim“, rekao je kuvar.

Mariniranje u blago kiseloj tečnosti može da utiče na strukturu spoljašnjih slojeva mesa, pa oni postaju mekši i prijatniji za žvakanje.

Rolins tvrdi da rezultat ne liči na meso koje ima ukus šolje kafe. Aroma može blago da se oseti, ali ne preuzima čitavo jelo.

Kako se meso marinira u kafi

Foto: youtube/ Cowboy Kent Rollins

Postupak je veoma jednostavan.

Meso najpre stavite u kesu koja može dobro da se zatvori, a zatim sipajte potpuno ohlađenu kafu. Važno je da tečnost prekrije meso sa svih strana. Rolins navodi da su približno četiri šolje kafe dovoljne za količinu mesa kakvu je koristio u demonstraciji. Zatvorenu kesu zatim stavite u frižider. Minimalno vreme mariniranja je oko četiri sata, dok kuvar smatra da je još bolji rezultat ako meso u kafi ostane približno osam sati. Posle marinade meso obavezno osušite Kada završite mariniranje, izvadite meso iz kese i stavite ga na dasku.

Sledeći korak ne treba preskakati - površinu odreska dobro osušite papirnim ubrusom.

To je posebno važno ako želite lepu, zapečenu koricu, jer višak tečnosti može da oteža pravilno pečenje.

„Želim da primetite kako se boja promenila… kafa je prodrla unutra i učiniće meso mekšim“, rekao je Rolins.

Tek potom dolaze začini.

Foto: youtube/ Cowboy Kent Rollins

Meso možete začiniti solju, biberom ili kombinacijom začina koju inače koristite, a Rolins preporučuje da odresci zatim odstoje između 30 i 45 minuta pre pečenja.

Može na tiganj, ali je on izabrao roštilj

Ovako marinirano meso može da se pripremi i na šporetu, u dobro zagrejanom tiganju, ali se Rolins odlučio za roštilj.

Cilj mu je bio da spolja dobije izraženu zapečenu koricu, dok unutrašnjost ostane sočna i mekša nego što je uobičajeno za jeftiniji komad govedine.

Kada je probao gotov odrezak, rezultat ga je, kako je priznao, iznenadio.

„Šokiran sam. Ispekao sam stotine odrezaka od ramsteka koji nikada nisu bili ovako mekani“, rekao je.

Foto: youtube/ Cowboy Kent Rollins

Dodao je da se u mesu mogla prepoznati blaga aroma kafe, ali da ukus nije bio ni približno isti kao kada se kafa pije.

Važno je da ne preterate sa vremenom mariniranja

Iako kiseline mogu da pomognu da površinski slojevi mesa postanu mekši, predugo držanje u kiseloj marinadi nije uvek dobra ideja.

Ako meso ostane veoma dugo u marinadi, spoljašnja tekstura može da postane previše mekana i kašasta.

Zbog toga je period od nekoliko sati mnogo bolji izbor od ostavljanja mesa u kafi danima.

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