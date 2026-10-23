Kako sprečiti smrdibube da uđu u kuću ili stan

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Kada temperature padnu, insekti koji su leto proveli na otvorenom počinju da traže toplo i zaštićeno mesto za prezimljavanje. Pukotine oko prozora, kutije za roletne, ventilacioni otvori i neispravne mrežice za komarce za njih su otvorena vrata, a zagrejani stanovi i kuće savršeno sklonište do proleća.

Kako sprečiti smrdibube da uđu u kuću ili stan Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

Najpoznatiji među njima je smrdibuba poznatija kao "smrdljivi martin", odnosno mramorasta stenica, invazivna vrsta poreklom iz istočne Azije koja se poslednjih godina proširila širom regiona. Ljudima i kućnim ljubimcima nije opasna, ne ujeda i ne prenosi bolesti, ali kada se oseti ugroženo, ispušta izrazito neprijatan miris koji se dugo zadržava u prostoru.

Zašto ih nikako ne smete zgnječiti

Najčešća reakcija pri susretu sa smrdljivim martinom jeste da ga zgnječimo papirnim ubrusom ili papučom, ali upravo to je najveća greška. Time se oslobađa miris koji može ostati na tekstilu, zidovima i nameštaju, a prema nekim tvrdnjama privlači i druge jedinke.

Kako sprečiti smrdibube da uđu u kuću ili stan Foto: Profimedia

Ni usisivač nije dobra ideja jer se miris zadržava u kesi i filteru te se širi pri svakoj sledećoj upotrebi. Znatno je jednostavnije insekta pažljivo podići komadom papira i izbaciti kroz prozor ili ga otresti u teglu sa vodom i malo deterdženta za sudove, gde će brzo uginuti. Slično važi i za bubamare, koje u slučaju opasnosti takođe mogu ispustiti žućkastu tečnost neprijatnog mirisa koja ostavlja mrlje.

Prevencija je najvažnija

Najefikasnije je ne pustiti ih unutra. Preporučljivo je pregledati okvire prozora i vrata te pukotine zatvoriti silikonom ili samolepljivim traakama za dihtovanje. Posebnu pažnju treba obratiti na kutije za roletne, koje su jedno od omiljenih skrovišta, kao i na ventilacione otvore i prostor oko klima-uređaja.

Kako sprečiti smrdibube da uđu u kuću ili stan Foto: Shutterstock

Mrežice za komarce ne bi trebalo skidati odmah po završetku leta jer upravo u jesen imaju važnu ulogu. Ako su oštećene, vredi ih popraviti ili zameniti. Uveče je dobro i ugasiti svetla u blizini otvorenih prozora, budući da mnoge insekte privlači svetlost.

Prirodna pomoć iz kuhinje i bašte

Mnogi se oslanjaju na prirodne mirise za koje se smatra da odbijaju insekte, poput eteričnih ulja nane, eukaliptusa i lavande razređenih u vodi i poprskanih oko okvira prozora. Iako njihova efikasnost nije naučno potpuno potvrđena, reč je o bezopasnoj metodi koja prijatno miriše, a mnogima pomaže.

Kako sprečiti smrdibube da uđu u kuću ili stan Foto: Profimedia

Kada je reč o paucima, koji se u jesen takođe češće pojavljuju u domovima, važno je imati na umu da su oni zapravo korisni jer se hrane drugim insektima. Ako ih ipak ne želite u blizini, dovoljno je redovno usisavati uglove i prostor iza nameštaja te ih pažljivo izneti napolje. Uz malo strpljenja i nekoliko preventivnih poteza, ova jesen u vašem domu proći će bez neželjenih cimera.

(Kurir.rs/Tportal)

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