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Međunarodni beogradski sajma knjiga, koji će trajati do 31. oktobra pod sloganom "Reči grade svet", večeras je svečano otvoren u Hali 2 Beogradskog sajma.

Književnik i likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov istakao je otvarajući 69. Sajam knjiga da ta manifestacija neguje istinski kosmopolitizam, koji je spoj domaćeg ognjišta i sveta i koji je mesto je za samospoznaju, samosvetljavanje i samosagledavanje.

"Sajam knjiga je ogledalo za svakog pisca, čitaoca i izdavača, a knjiga može živeti samo tamo gde postoji entizijazam za nju i čitalačka kultura", rekao je Jovanović Danilov.

Naglasivši da se raduje što su počasni gosti Sajma knjiga pisci iz Tunisa, Jovanović Danilov se prisetio da je u glavnom gradu Tunisa šetao ulicom Srbija, da je upoznao izvanredne tunižanske pesnike i da se u toj slojevitoj zemlji dugog trajanja pišu odlični romani, a sajam je prilika da ih mnogo bolje upoznamo.

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Ocenivši "da su knjige same po sebi život", Jovanović Danilov je istakao važnost čitanja i književnosti kao borbe za dušu.

U ime zemlje počasnog gosta Tunisa, obraćanje iz zdravstvenih razloga odsutnog književnog teoretičara i akademika Mabruka Manaia pročitao je direktor Međunarodnog sajma knjiga u Tunisu Kaleb Kšir.

Manai je poručio, između ostalog, da je "književnost umetnost stvaranja lepote u jeziku i kroz jezik"

Kako je najavljeno, na Sajmu knjiga učestvuje 300 direktnih izlagača, a sa indirektnim izlagačima taj broj iznosi skoro 700.

U Hali 2 smešteni su štand Tunisa, inostrani izlagači, nacionalne prezentacije, izdavači školske i stručne literature.

Foto: ATA images

U Hali 1 su domaći izlagači, isključivo sa sopstvenim izdanjima, dok su u Hali 4 domaći i strani izdavači, državne ustanove i izdavači iz oblasti religije i teologije, distributeri, kao i prodaja korišćenih i antikvarnih knjiga.

Dani za porodičnu posetu su 26. i 27. oktobar, kada može cela porodica može da uđe sa jednom kupljenom porodičnom ulaznicom, a

Školski dan je u četvrtak 29. oktobra, kada će biti upriličena i dodela nagrada najuspešnijim izdavačima u više kategorija.

Poslednjeg dana sajma 31. oktobra je primopredaja Otvorene knjige zemlji počasnom gostu 70. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga - Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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Pored Tunisa na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga učestvuju Belorusija, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska), Grčka, Gruzija, Italija, Iran, Maroko, Nemačka, Rumunija, Rusija, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora.

Programski fokus Sajma knjiga su podsećanja na 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, 150 godina Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina od rođenja Pavla Ugrinova, i deset godina od smrti Danila Nikolića i Radoslava Bratića.

Tu su i jubileji značajnih srpskih kulturnih ustanova - 200 godina od osnivanja Matice srpske, 100 godina Arhiva Vojvodine i 50 godina postojanja Zadužbine Ive Andrića.