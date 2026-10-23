Film je jedno od 15 ostvarenja koja konkurišu za nominaciju u kategoriji najboljeg evropskog dokumentarnog filma, a u toku je glasanje članova Evropske filmske akademije, koji će odlučiti o konačnim nominacijama. Oko 6.000 članova Akademije imaće priliku da glasa za nominacije, koje će zvanično biti saopštene 14. novembra na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu. Svečana dodela Evropskih filmskih nagrada zakazana je za 16. januar 2027. godine u Atini.