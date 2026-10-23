Uspeh domaćeg filma u svetu: "Planina" u užem izboru za Evropsku filmsku nagradu
- Film je jedno od 15 ostvarenja koja konkurišu za nominaciju u kategoriji najboljeg evropskog dokumentarnog filma
- Članovi Evropske filmske akademije odlučuju o nominacijama, koje će biti objavljene 14. novembra u Solunu
Srpsko-crnogorski dokumentarni film "Planina", reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, uvršten je u uži izbor za 39. Evropske filmske nagrade (EFA), jedno od najprestižnijih priznanja evropske kinematografije.
Film je jedno od 15 ostvarenja koja konkurišu za nominaciju u kategoriji najboljeg evropskog dokumentarnog filma, a u toku je glasanje članova Evropske filmske akademije, koji će odlučiti o konačnim nominacijama. Oko 6.000 članova Akademije imaće priliku da glasa za nominacije, koje će zvanično biti saopštene 14. novembra na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu. Svečana dodela Evropskih filmskih nagrada zakazana je za 16. januar 2027. godine u Atini.
Premijera filma "Planina" u Sarajevu
Odabir "Planine" u uži izbor za ovo prestižno priznanje predstavlja nastavak izuzetno uspešne međunarodne godine za film koji je svetsku premijeru imao na Sandens festivalu, gde je osvojio Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarac. Film je crnogorski kandidat za Oskara i veliki favorit da dođe do nominacije.