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U mnogim kuhinjama nema dovoljno prostora u ormarićima, pa se stvari koje se često koriste ostavljaju na radnoj ploči, nadohvat ruke i neposredno pored šporeta. Iako to deluje praktično tokom pripreme hrane, stručnjaci upozoravaju da pojedini predmeti na tom mestu mogu predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik, ubrzati kvarenje namirnica ili oštetiti kuhinjsku opremu.

Keti Or, suosnivačica organizacije The Uncluttered Life, i Sara Aparisio, stručnjakinja za čišćenje iz Homeaglow, izdvojile su osam stvari koje bi trebalo skloniti iz neposredne blizine šporeta.

1. Ulje za pripremu jela

Iako je ulje neizostavan sastojak brojnih jela koja se pripremaju na šporetu, njegovo držanje na radnoj ploči, odmah pored šporeta, može biti veoma loša ideja.

Ulje Foto: Shutterstock

"Ulja za pripremu jela veoma su zapaljiva i mogu da se zapale i izazovu požar izazvan masnoćom“, kaže stručnjakinja za organizaciju Keti Or.

Umesto toga, savetuje da se ulje čuva u tamnom i hladnom ormariću, dalje od šporeta.

2. Kuvari i sveske sa receptima

Ni kuvari, sveske i papiri sa receptima ne bi trebalo da stoje pored šporeta. Papir je veoma zapaljiv, naročito kada dođe u dodir sa masnoćom.

Stručnjaci savetuju da kuvarice budu u ormariću ili na polici za knjige, podalje od izvora toplote.

3. Kuhinjske krpe

Kao i papir, tkanina je lako zapaljiva, pa kuhinjske krpe ne bi trebalo držati odmah pored šporeta.

Kuhinjske krpe Foto: Profimedia

Najbezbednije je postaviti kukice za krpe u blizini sudopere, a ne šporeta. Ostale čiste krpe najbolje je čuvati u ormariću ili fioci.

4. Začini

Držanje začina pored šporeta ne predstavlja isti bezbednosni rizik kao neki drugi predmeti sa ovog spiska, ali toplota može da utiče na njihov ukus i rok trajanja.

„Začini se često ostavljaju na otvorenom, neretko samo sa labavo postavljenim poklopcem“, objašnjava stručnjakinja Sara Aparisio za TheSpruce.

Tokom kuvanja kuhinja se ispunjava toplim i vlažnim vazduhom, koji može da prodre u posude sa začinima i dovede do njihovog zgrudvavanja, kvarenja ili čak pojave buđi.

Da bi što duže zadržali dobar ukus, začine je bolje čuvati u zasebnoj fioci ili na rotirajućem stalku u ormariću.

5. Lako kvarljive namirnice

Toplota koju proizvodi šporet može da utiče i na svežinu voća i povrća, odnosno da ubrza njihovo propadanje.

„Ako na kuhinjskoj radnoj ploči imate činiju sa voćem, premestite je dalje od šporeta“, savetuje Aparisio.

Činiju možete staviti bliže prozoru, na trpezarijski sto ili na kuhinjsko ostrvo, gde neće biti direktno izložena toploti sa šporeta.

6. Plastični kuhinjski pribor

Lopatice, kutlače i hvataljke danas se često prave od plastike ili silikona. Ipak, plastični kuhinjski pribor može predstavljati rizik ako je dugo izložen visokoj temperaturi.

„Ne samo da može da se istopi, već može da ispušta i otrovne pare“, kaže Or.

Ako se plastika približi temperaturi topljenja, određene materije iz nje mogu preći na druge površine i predmete. Zbog toga bi plastični pribor trebalo čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od šporeta, u fioci ili ormariću.

7. Papirni proizvodi

Papirni tanjiri, ubrusi i salvete predstavljaju očigledan rizik od požara ako se nalaze blizu plinskog šporeta. Međutim, postoji još jedan problem koji se odnosi na čistoću i njihovu upotrebu.

Ubrusi Foto: Shutterstock

„Držanje papirnih ubrusa u blizini šporeta može dovesti do toga da se na njima nakupe kapljice ulja i masnoće“, kaže Aparisio.

Kada takav ubrus upotrebite za čišćenje, masnoća može da se razmaže po površinama koje pokušavate da očistite.

Zato je papirne ubruse i druge papirne proizvode bolje držati dalje od šporeta.

8. Kuhinjski uređaji

U manjim kuhinjama, gde je svaki centimetar prostora važan, često se dešava da se toster, mikrotalasna pećnica ili aparat za kafu nađu odmah pored šporeta. Stručnjaci upozoravaju da ni to nije dobro rešenje.

„Neki kuhinjski uređaji nisu napravljeni za upotrebu u blizini izvora toplote ili mogu imati unutrašnje kućište otporno na toplotu, dok bi spoljašnji deo vremenom mogao da se ošteti“, objašnjava Aparisio.

Problem mogu predstavljati i električni kablovi, koji uglavnom nisu predviđeni za izlaganje toploti sa šporeta. Ako je kabl preblizu izvoru toplote, može da se ošteti i predstavlja rizik od požara.

Ako ipak morate da držite neki uređaj blizu šporeta, Aparisio savetuje da isključite uređaj iz struje i zaštitite kabl kada ga ne koristite.

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