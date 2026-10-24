"Gospođa Nar i njeni sinovi" premijerno u Bitef teatru
- U predstavi igraju Ivona Momirović, Hana Beštić, Nađa Minić, Petar Miljuš, Pavle Ivanović i Nikola Štrbac
Premijera predstave „Gospođa Nar i njeni sinovi“, u režiji Dine Vučaj, biće održana 24. oktobra u 20 časova u Bitef teatru. Inspirisana savremenim iranskim pričama, predstava pažnju usmerava na obične ljude, njihove svakodnevne živote i iskustva koja često ostaju neprimećena.
O svetu u kojem se ljudske sudbine određuju neprestanim podelama, ali i o onima koji uprkos svemu nastavljaju da sanjaju, rediteljka Dina Vučaj u svojoj rediteljskoj reči piše:
„Brza podela karata u ovom surovom pokeru civilizacija - na sve ili ništa, na bele i crne, male i velike brojeve, desne i leve, ispravne i obeležene karte, na ljude što odlaze ili ostaju, na one koje nosi žudnja, vera ili nihilizam, na blistave satare što komadaju čovečanstvo. Kazino vlasnici pravovernosti u grabežu za žetonima, krvavih očiju gaze opštu svrhu postojanja.
Ali u ovoj plavetnoj pustinji sanjare i ljudi ogrnuti čežnjama. Tihim koracima nama pevaju, udaljeni ili bliski. Dišu neprimetno, nedirnuti, odgurnuti. U trajanju ovom punom starih nepravdi i prepreka, sporedni čovečuljci isijavaju vedrim dalekim snom, lepotom i snagom, u lakoći življenja, sviraju trube u beskrajnom danu koji noći dele, te noći pune mekih uzdisaja.
U tami sijaju uplašene oči ptica, konja i ljudi, pod preglasnim i jezivim zvukom loptice u ruletu što se vrti i vrti i vrti. Ovo je predstava o njima. O očima kao svicima što dobrotom zrače i drhte, u ovoj noći pod Vavilonskom kulom obasjanom bledim mesecom što visi u praznini.“
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U predstavi igraju Ivona Momirović, Hana Beštić, Nađa Minić, Petar Miljuš, Pavle Ivanović i Nikola Štrbac. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Anna Donskih, a muziku Petar Milanović.