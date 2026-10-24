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Domaću javnost je potresla vest da je nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla pronađena je mrtva u svom stanu.

Slađana je umrla u 53. godini života, a u stanu je pronađena, nakon što je komšije nisu videle nekoliko dana i nakon što su te iste komšije prijavile da se iz njenog stana širi čudan miris.

1/8 Vidi galeriju Slađana Tesla, nekadašnja poznata manekenka, prema nezvaničnim informacijama pronađena je mrtva u Beogradu Foto: Printscreen/Prva TV, instagram/sladjanatesla

Detalje njene smrti još uvek ne znamo, ali u ovakvim situacijama uvek se sećamo onih blistavih trenutaka karijere po kojima ćemo pamtiti ženu specifične lepote, slavnog prezimena i, po mišljenju mnogih, najgracioznijeg hoda po svetskim pistama.

Srpski dani mode u Parizu

Dr Vesna da Vinča, producent i novinar, poznavala je Slađanu Teslu, pa je za Kurir iznela informacije o njenim poslednjim danima.

- Poslednji put sam je videla pre oko godinu dana, bila je svetska lepotica i izuzetni koreograf. Ona je bila naš koreograf kada smo pre pet godina radili srpski dan mode u Parizu.

Zaista je poznavala tajne modelinga i stilizovanje ljudi, ona je doprinela u samom konceptu koji je za cilj imao stvaranje modnih kolekcija kroz koje promovišemo Srbiju, našu kulturu i tradiciju, ali i poznate ličnosti poput Nikole Tesle. Ona je doprinela da taj naš rad dobije svetsku težinu - započela je Da Vinča, pa nastavila:

- Velika tuga je zbog njene smrti. Ona je spadala u grupu anđela, ljudi čistog srca, a mnogi nisu izdržali nenormalne pritiske i teškoću vremena u kojem živimo. Trebalo je ostati anđeo u vremenu nedaća. Ona je uvek bila anđeo i nije se uklapala, pa je tražila razna rešenja i došla je u psihičku krizu, pa je bilo savetovanje za nju da ode u manastir jer je to dobro mesto da ljudi potraže snagu i da ne misle o materijalnim problemima koje je ona mnogo imala.

Da Vinča ističe da u poslu kojim se bavila Slađana Tesla nema para i da to ume da bude baš teško za osobu koja ceo život uloži u jednu stvar.

03:57 "IMALA JE FINANSIJSKE PROBLEME, ALI JE OSTALA ČISTA SRCA" Da Vinča o poznanstvu sa Slađanom Teslom: Doprinela je da se kroz modu srpski motivi vide celim svetom Izvor: Kurir televizija

- U modelingu nema para, sve je to dobro kao hobi, ali je iscrpljujuća delatnost. Mnogi se zalete u modu, pa ne stignu da završe fakultet ili neke druge stvari u životu. Ona nije uspela da nađe brak, bila je sama. Moda treba da bude hobi, ona se kupuje, stil se stvara, ona je dala tajne stila.

Kada smo finalne večeri imali u Parizu, ona je znala da kada sve završimo, obuče se kao princeza, svedočila je vrednost stila i koncentraciji na lepotu - rekla je Da Vinča.

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Kurir.rs

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