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Mesta na kojima ne smete čuvati zimnicu

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Ako volite pikantniju zimnicu, paprike punjene renom odličan su izbor. Ne zahtevaju mnogo sastojaka, a kada odstoje, ukusi se lepo sjedine.

Najbolje su kao prilog uz pečenje, meso, pasulj ili druga kuvana jela. Otprilike se dobije oko 5 tegli od ove količine.

Sastojci:

2 kg mesnatih crvenih paprika

300 g svežeg rena

1 l vode

500 ml alkoholnog sirćeta

2 kašike soli

2 kašike šećera

1 kašičica bibera u zrnu

2-3 lovorova lista

100 ml ulja

Paprike za zimnicu Foto: Kurir/T.S.

Priprema:

Paprike operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih ostavite da se dobro ocede. Birajte čvrste i neoštećene paprike kako bi tokom stajanja zadržale oblik i hrskavost.

Ren dobro operite, oljuštite i narendajte na sitno. Ako želite blaži ukus, možete ga ostaviti nekoliko minuta da odstoji pre punjenja.

U šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so, šećer, biber u zrnu i lovorov list. Stavite na ringlu i kada provri, sklonite sa šporeta.

Svaku papriku napunite rendanim renom, ali nemojte je prepuniti. Ređajte paprike uspravno u čiste i sterilisane tegle. Prelijte ih toplim prelivom tako da budu potpuno prekrivene. Na kraju u svaku teglu dodajte malo ulja. Tegle dobro zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade na sobnoj temperaturi. Nakon toga ih čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

Paprike su najbolje kada odstoje najmanje dve do tri nedelje, jer tada ren i sirće daju paprikama karakterističan pikantan ukus.

(Kurir.rs/Informer)

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