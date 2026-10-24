Paprike punjene renom po bakinom receptu: Pikantna zimnica koja će biti zvezda trpeze
- Paprike punjene renom prave se od mesnatih crvenih paprika, svežeg rena i jednostavnog preliva od vode, sirćeta, soli, šećera i začina.
- Zimnica se slaže u sterilisane tegle, preliva toplim rastvorom i ostavlja da odstoji dve do tri nedelje, kada dobija pun pikantan ukus.
Ako volite pikantniju zimnicu, paprike punjene renom odličan su izbor. Ne zahtevaju mnogo sastojaka, a kada odstoje, ukusi se lepo sjedine.
Najbolje su kao prilog uz pečenje, meso, pasulj ili druga kuvana jela. Otprilike se dobije oko 5 tegli od ove količine.
Sastojci:
2 kg mesnatih crvenih paprika
300 g svežeg rena
1 l vode
500 ml alkoholnog sirćeta
2 kašike soli
2 kašike šećera
1 kašičica bibera u zrnu
2-3 lovorova lista
100 ml ulja
Priprema:
Paprike operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih ostavite da se dobro ocede. Birajte čvrste i neoštećene paprike kako bi tokom stajanja zadržale oblik i hrskavost.
Ren dobro operite, oljuštite i narendajte na sitno. Ako želite blaži ukus, možete ga ostaviti nekoliko minuta da odstoji pre punjenja.
U šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so, šećer, biber u zrnu i lovorov list. Stavite na ringlu i kada provri, sklonite sa šporeta.
Svaku papriku napunite rendanim renom, ali nemojte je prepuniti. Ređajte paprike uspravno u čiste i sterilisane tegle. Prelijte ih toplim prelivom tako da budu potpuno prekrivene. Na kraju u svaku teglu dodajte malo ulja. Tegle dobro zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade na sobnoj temperaturi. Nakon toga ih čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
Paprike su najbolje kada odstoje najmanje dve do tri nedelje, jer tada ren i sirće daju paprikama karakterističan pikantan ukus.
(Kurir.rs/Informer)
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