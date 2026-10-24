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Dnevni horoskop za 24. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog petka.

OVAN

Danas se pred vama otvara mogućnost da svoje planove dovedete u pokret, obratite pažnju na ono što vas pokreće. Aktivirajte svoju radnu snagu, ali ne zapostavite unutrašnji osećaj i intuiciju koja vas može usmeriti ka uspehu.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Stabilnost vam je važna, ali danas se mogu pojaviti neočekivane prilike ili promene koje zahtevaju prilagodljivost. Izbegavajte otpor, neka vaša sigurnost bude u sposobnosti da se krećete sa strujom, a opet sa čvrstom osnovom.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Danas vas poziva istraživanje, moguće su nove ideje i želja za promenom. Obratite pažnju na signale koji dolaze iz okoline i sopstvene misli. Koristite dokumentovanje i razmišljanje da biste dobili jasniju sliku i pravac.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Porodične i emotivne teme mogu izaći u prvi plan, potreban vam je balans između unutrašnjeg prostora i posvećenosti drugima. Osluškujte svoja osećanja, ali budite i praktični u rešavanju svakodnevnih obaveza i odgovornosti.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Energija je prisutna, ali mogli biste osetiti i pritisak oko završavanja zadataka ili finansijskih pitanja. Umesto preterivanja, birajte dobre strategije i vodite računa o detaljima. Pazite na zdravlje i ne zanemarujte svoje potrebe.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Analitički pristup daje rezultate, danas imate šansu da osvrtom na sitnice otkrijete širu sliku. Ali nemojte se zaglaviti u perfekciji: pokrenite ono što ste planirali i ne dopustite da vas detalji previše zaokupljaju.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Otvara se nova faza, saradnja i odnosi su u fokusu. Možda ćete započeti nešto važno što će oblikovati naredni period. Ipak, pazite da ne zanemarite sopstvene potrebe dok obraćate pažnju na druge.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPION

Intenzitet dana može doneti moćne uvide, razgovori s drugima mogu otkriti skriveno. Ako prihvatite svoju snagu i budete autentični, možete postići pomak. Međutim, birajte reči i ne reagujte ishitreno.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Želja za širinom i slobodom raste, danas možete osetiti potrebu za promenom rutine ili pokretanjem nečeg novog. Razmišljanja postaju jasnija, ali budite spremni da prihvatite i neizvesnost dok pronalazite svoj put.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Odgovornosti su prisutne, ali i priznanje za vaš rad može doći. Struktura i organizacija vas vode do osećaja promene, poslovno ili privatno. Ipak, ne zaboravite balans između rada i odmora da biste sačuvali energiju.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Kreativnost i društvenost su pojačani, možete biti u centru pažnje ili dobiti priznanje za svoj doprinos. Ali ne morate biti svuda, fokusirajte se na ono što istinski volite i gde možete doneti promenu.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Intuicija vam je pojačana i prisutna je potreba za unutrašnjim posmatranjem. Obratite pažnju šta vam telo i duh poručuju, male promene u svakodnevnim navikama danas mogu imati veliki uticaj na vaše blagostanje i osećaj ravnoteže.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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