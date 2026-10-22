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Dnevni horoskop za 22. oktobar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog četvrtka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ćete osetiti snažan poriv da preuzmete inicijativu i pokrenete nešto novo - intuicija vam služi kao vodič. Budite pažljivi u komunikaciji i ne zanemarujte male korake koji vode ka većem uspehu i unutrašnjem rastu.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirajte se na stabilnost i rizike koje možete kontrolisati, finansije ili projekti mogli bi dobiti pozitivni zamah. Ipak, izbegavajte žurbu i impulsivne odluke, strpljenje i promišljenost danas vam donose bolji rezultat.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ideje koje imate danas mogu biti vrlo plodne, obavezno ih zapišite i dobro razmislite o njima. Razgovor sa osobom od poverenja može otvoriti novu perspektivu. Ne zanemarujte osećanja koja se javljaju iza scene - ona imaju poruku.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Porodične i domaće teme traže vašu pažnju i prisustvo. Može se javiti želja za više prostora za sebe, odvojte ga. Intuicija vam je pojačana; slušajte je, ali ostanite i prizemljeni u praktičnim obavezama koje su pred vama.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Energija vam je visoka i možete ostaviti snažan utisak svojim nastupom, stavom i vizijom. Ipak, pazite da ne pređete granicu između zdravog samopouzdanja i dominacije, danas je bolji izbor balans nego preterivanje.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša analitičnost danas može doneti značajne uvide - posebno kada je reč o finansijama, resursima koje delite ili skrivenim detaljima. Ne ignorišite sitne nesuglasice, bolje ih je razrešiti odmah nego da se razviju u veći problem.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nova faza se može otvoriti danas, možda započinjete nešto što će oblikovati naredni period. Odnosi i saradnja su u fokusu; budite otvoreni za dogovore i istovremeno ne zanemarujte sopstvene potrebe dok drugima pružate podršku.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan donosi intenzitet, magnetizam i dubinu, ukoliko prihvatite svoju snagu, možete ostvariti značajne rezultate. Razgovori imaju potencijal da otkriju nešto što je dugo bilo skriveno. Sada je vreme za autentičnost i istinu.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas su avantura i istraživanje u prvom planu, može se ukazati prilika da izađete iz rutine i dodate dimenziju slobode svom danu. Razmišljanje postaje jasnije, a putevi koji su ranije izgledali nejasno sada dobijaju oblik.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Odgovornosti su prisutne, ali danas možete dobiti i priznanje za svoj trud - bilo na poslu ili kod kuće. Rad na strukturi i organizaciji, bilo u profesionalnom ili privatnom polju, donosi osećaj ozbiljne i pozitivne promene. Ne zaboravite da izdvojite vreme i za odmor.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša kreativnost i društvenost su u usponu, moguće je da ćete danas biti u centru pažnje ili dobiti priznanje za svoje ideje i aktivnosti. Ipak, pazite da ne pokušavate biti svuda i u svemu; fokusirajte se na ono što vas istinski ispunjava.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Intuicija vam je vrlo pojačana i postoji potreba za unutrašnjim radom, introspekcijom i razumevanjem onoga što vaše telo i duh signaliziraju. Male promene u navikama danas mogu imati veliki uticaj na vaše blagostanje i osećaj ravnoteže.

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22.02.2026.Šta predviđa za 2026. godinu japanski horoskop? Izvor: kurir televizija