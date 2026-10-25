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Lilijan Dronijak, 96-godišnjakinja koju milioni na internetu znaju pod nadimkom Grandma Droniak, privukla je veliku pažnju javnosti u junu nakon tvrdnji da joj uprava doma za stare preti izbacivanjem zbog organizovanja žurki.

Iz ustanove su kasnije potvrdili da su ove informacije tačne, ali je u međuvremenu postignut kompromis. Dogovor joj omogućava da nastavi sa okupljanjima, ali pod uslovom da više ne obezbeđuje alkoholna pića za goste.

Pogledajte u galeriji fotografije Lilijan Dronijak:

1/6 Vidi galeriju Lilijan Dronijak, baka influenserka, dobila opomenu zbog žurki u staračkom domu Foto: Printscreen/TikTok/grandma_droniak

Planetarna popularnost

Zahvaljujući armiji od 15 miliona pratilaca i prihodima koje ostvaruje putem društvenih mreža, ova baka bez problema uspeva da pokrije troškove boravka u domu koji iznose 12.000 dolara mesečno, preneo je BBC.

Ova simpatična starica iz američke savezne države Konektikat predstavlja samo jednu u nizu starijih žena koje su neočekivano osvojile internet, pri čemu znatna većina njene publike po godinama može da joj budu unuci. Obrađujući najrazličitije teme - od mode i kulinarstva, preko ljubavnih saveta, pa sve do vođenja domaćinstva, ove penzionerke pronalaze novu publiku, ali i potpuno novu životnu šansu.

"Oduvek sam znala da imam potencijal da postanem poznata, samo nisam mislila da će se to dogoditi u mojim devedesetim", objasnila je Lilijan.

Saradnja sa unukom

Karijeru na mrežama započela je 2020. godine uz pomoć unuka, na samom početku isključivo iz radoznalosti i želje da prekrati dosadu. Ona veruje da je mlađi pratioci vole jer im na ličnom primeru pokazuje da starost ne znači kraj aktivnog života.

"Oni misle da stari ljudi samo sede i gledaju u zid, ali ja im pokazujem da starenje nije toliko loše. Prihvatamo ga, i dalje možemo da se zabavljamo, a ja još idem na žurke i ponekad izlazim", istakla je baka.

Njen unuk zadužen je za montažu i tehničku pripremu sponzorisanih objava, koje obuhvataju saradnju sa velikim brendovima iz prehrambene i kozmetičke industrije. Otkriva da zarada od profila ne služi samo za pokrivanje doma, već se od tog novca puni i fond za školovanje njenih unuka. Iako je obožavaoci redovno prepoznaju na ulici, Lilijan napominje da je atmosfera među njenim cimerima u domu potpuno drugačija.

"Oni to ne razumeju jer ne koriste TikTok", zaključila je kroz smeh.

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