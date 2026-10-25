da li ste znali?

da li ste znali?

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Verovatno ste prilikom kupovine novih automobilskih guma primetili tanke obojene linije koje se protežu duž gazeće površine. Te linije nisu samo estetski detalj, već interna oznaka koja služi za identifikaciju proizvoda i gumenih smeša tokom proizvodnje.

Nemačka kompanija REA, specijalizovana za industrijsko označavanje, objašnjava da se automatizovane linije u boji koriste za prepoznavanje različitih materijala i komponenti. Savremena rešenja olakšavaju identifikaciju proizvoda i praćenje proizvodnih procesa, a oznake su važne kako bi radnici i mašine u fabrici mogli da razlikuju jednu vrstu gume od druge.

Foto: printscreen/youtube/ History of Simple Things

Jasno obojeni otisci na gumi ili plastici, laserski ugravirani QR kodovi i pouzdano označavanje proizvoda i transportnih kontejnera - savremene tehnologije kodiranja i označavanja otvaraju nove mogućnosti u industriji guma, omogućavajući visok kvalitet i dugotrajnu čitljivost oznaka na proizvodima.

Obojene pruge prvenstveno služe za internu identifikaciju proizvoda tokom proizvodnje i skladištenja, a njihovo značenje nije standardizovano u celoj industriji. To znači da ista boja kod različitih proizvođača može da označava potpuno različite vrste gumenih smeša ili proizvodnih serija.

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Pritom nije važna samo pojedinačna boja već i kombinacija više pruga, koje u određenim proizvodnim procesima služe za precizno prepoznavanje sastava gume. Zbog toga se, na primer, crvena pruga ne može automatski povezati sa gumama visokih performansi.

Foto: printscreen/youtube/ History of Simple Things

Za vozače i kupce ove oznake nemaju direktan značaj prilikom izbora guma. Njihova svrha je da proizvođačima olakšaju kontrolu i organizaciju proizvodnje, dok se pri kupovini treba voditi zvaničnim oznakama, dimenzijama i karakteristikama gume.

Oznake na bočnoj strani gume

Dakle, obojene linije su uglavnom nebitne za kupce. Pažnju treba usmeriti na bočnu stranu gume, na kojoj se nalaze brojne važne informacije, poput dimenzija, naziva modela i indeksa nosivosti i brzine.

Neki podaci su kodirani, pa tako, ukoliko vidite, na primer, broj „0824“, on označava datum proizvodnje. U ovom slučaju to znači da je guma proizvedena u osmoj nedelji 2024. godine. Ovaj podatak kupcima omogućava da provere starost gume, što je posebno važno prilikom kupovine proizvoda koji su duže vreme proveli u skladištu.

Foto: printscreen/youtube/ History of Simple Things

Pored datuma proizvodnje, važnu ulogu imaju i oznake za pravilnu montažu, kojih vulkanizer treba da se pridržava prilikom postavljanja gume.

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